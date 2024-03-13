Футболист "Байера": "Он очень хорошо знает, что и как делать"

"Есть одна причина стабильного выступления "Байера".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Байера» Йосип Станишич.

Хорватский легионер принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Карабахом". Он раскрыл секрет силы непобедимого «Байера»:

«Причина тому - наш главный тренер Хаби Алонсо. Он очень хорошо знает, что и как делать».

Йосип также рассказал о своей дальнейшей карьере:

«Думаю о следующем сезоне. Как написано звездами, так и будет. Я думаю только об успешном завершении текущего сезона. После этого моим первым шагом будет возвращение в Мюнхен».

Отметим, что завтрашний матч между «Карабахом» и «Байером» пройдет в Леверкузене.

İdman.biz