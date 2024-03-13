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"Мы хорошо знаем, как играть против "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 10:44
"Мы хорошо знаем, как играть против "Карабаха"

"Мы хорошо знаем, как играть против "Карабаха".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Байера" Гранит Яка.

32-летний полузащитник высказал мнение по поводу игры 1/8 финала Лиги Европы с "Карабахом", которая состоится завтра. Швейцарский футболист объяснил, что нужно немецкому клубу для победы:

«Мы понимаем, как играем в Бундеслиге, но Лига Европы - это совсем другое. Игры плей-офф бывают разными. Но мы также знаем, что нам нужно делать. Нам нужно сохранять самообладание и концентрацию. Надеюсь, что мы выйдем в следующий этап».

Отметим, что матч между «Байером» и «Карабахом» состоится завтра на «БайАрене» в Леверкузене.

İdman.biz

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