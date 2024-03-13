13 Марта 2024
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Билеты на игры нашей сборной уже в продаже

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 10:31
Билеты на игры нашей сборной уже в продаже

Билеты на игры сборной Азербайджана, которые пройдут в этом месяце, уже в продаже.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Наша команда сыграет два матча в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024», который ФИФА впервые организует в Баку. Игра Азербайджан-Монголия, которая состоится 22 марта в 20:00, и Азербайджан-Болгария - 25 марта в 20:00, пройдут на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стоимость билетов 2, 5 и 10 манатов. VIP-билеты стоят 25 и 30 манатов.

Болельщики могут приобрести билеты в «iTicket.az», «Ganclik Mall», «28 Mall», Киоске №1 (Сахиль м.М. Расулзаде 3), Киоск №2 (проспект Бюльбюля, улица Низами), Сервисных центрах ASAN №1, 2 и 4, также - в Сумгаитском региональном центре обслуживания ASAN №1.

İdman.biz

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