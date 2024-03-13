Аутсайдер снова проиграл

Стартовал XIV тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 37 голов. Аутсайдер «Сиязань» потерпел очередное поражение.

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 13 марта.

Чемпионат Азербайджана

XIV тур

12 марта

«Сиязань» – «Одлар Юрду» – 3:6

«Дирчелиш» – «Интер» – 3:6

«Баку Файр» – «Аташгях» – 5:5

«Азнур» – «Сумгаит» – 4:5

Зира 13 13 0 0 79-20 39 Бирбаша Баку 13 11 0 2 72-15 33 Одлар Юрду 14 9 0 5 45-37 27 Галакси 13 7 3 3 41-36 24 Реал 13 7 3 3 49-41 24 Абшерон 13 7 2 4 39-34 23 Интер 14 7 2 5 51-44 23 Азнур 14 7 1 6 45-43 22 Ветеран 13 7 1 5 45-39 22 Сумгаит 14 6 0 8 40-45 18 Туран 13 5 2 6 35-38 17 Баку Файр 14 4 2 8 38-60 14 Дирчялиш 14 3 1 10 40-64 10 Атешгях 14 2 3 9 50-80 9 Динамо 13 2 1 10 36-61 7 Сиязань 14 0 1 13 38-90 1

İdman.biz