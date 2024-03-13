Аутсайдер снова проиграл

Стартовал XIV тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 4 матча.
В этих матчах было забито 37 голов. Аутсайдер «Сиязань» потерпел очередное поражение.
Отметим, что остальные матчи тура пройдут 13 марта.
Чемпионат Азербайджана
XIV тур
12 марта
«Сиязань» – «Одлар Юрду» – 3:6
«Дирчелиш» – «Интер» – 3:6
«Баку Файр» – «Аташгях» – 5:5
«Азнур» – «Сумгаит» – 4:5
|
Зира
|
13
|
13
|
0
|
0
|
79-20
|
39
|
Бирбаша Баку
|
13
|
11
|
0
|
2
|
72-15
|
33
|
Одлар Юрду
|
14
|
9
|
0
|
5
|
45-37
|
27
|
Галакси
|
13
|
7
|
3
|
3
|
41-36
|
24
|
Реал
|
13
|
7
|
3
|
3
|
49-41
|
24
|
Абшерон
|
13
|
7
|
2
|
4
|
39-34
|
23
|
Интер
|
14
|
7
|
2
|
5
|
51-44
|
23
|
Азнур
|
14
|
7
|
1
|
6
|
45-43
|
22
|
Ветеран
|
13
|
7
|
1
|
5
|
45-39
|
22
|
Сумгаит
|
14
|
6
|
0
|
8
|
40-45
|
18
|
Туран
|
13
|
5
|
2
|
6
|
35-38
|
17
|
Баку Файр
|
14
|
4
|
2
|
8
|
38-60
|
14
|
Дирчялиш
|
14
|
3
|
1
|
10
|
40-64
|
10
|
Атешгях
|
14
|
2
|
3
|
9
|
50-80
|
9
|
Динамо
|
13
|
2
|
1
|
10
|
36-61
|
7
|
Сиязань
|
14
|
0
|
1
|
13
|
38-90
|
1
İdman.biz