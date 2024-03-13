13 Марта 2024
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Аутсайдер снова проиграл

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 09:29
Аутсайдер снова проиграл

Стартовал XIV тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 37 голов. Аутсайдер «Сиязань» потерпел очередное поражение.

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 13 марта.

Чемпионат Азербайджана

XIV тур
12 марта

«Сиязань» – «Одлар Юрду» – 3:6

«Дирчелиш» – «Интер» – 3:6

«Баку Файр» – «Аташгях» – 5:5

«Азнур» – «Сумгаит» – 4:5

Зира

13

13

0

0

79-20

39

Бирбаша Баку

13

11

0

2

72-15

33

Одлар Юрду

14

9

0

5

45-37

27

Галакси

13

7

3

3

41-36

24

Реал

13

7

3

3

49-41

24

Абшерон

13

7

2

4

39-34

23

Интер

14

7

2

5

51-44

23

Азнур

14

7

1

6

45-43

22

Ветеран

13

7

1

5

45-39

22

Сумгаит

14

6

0

8

40-45

18

Туран

13

5

2

6

35-38

17

Баку Файр

14

4

2

8

38-60

14

Дирчялиш

14

3

1

10

40-64

10

Атешгях

14

2

3

9

50-80

9

Динамо

13

2

1

10

36-61

7

Сиязань

14

0

1

13

38-90

1

İdman.biz

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