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Вадим Васильев: "Мне нужно время, я хочу стать тренером" - ВИДЕО - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
12 Марта 2024 13:19
Вадим Васильев: "Мне нужно время, я хочу стать тренером" - ВИДЕО - ФОТО

Бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев продолжает лечение дома.

Будучи гостем 52-летнего чемпиона страны, İdman.biz TV поинтересовался состоянием его здоровmя.

Васильев, перенесший в начале февраля инсульт, заявил, что после лечения все станет ясно. По словам бывшего футболиста, его состояние постепенно улучшается. Футболист-ветеран заявил, что снова пойдет к врачу и ему нужно время, чтобы полностью восстановиться.

Васильев также рассказал о футболе страны, шансах "Карабаха" против "Байера" в Лиге Европы и назвал имя главного тренера, которого он хотел бы видеть в сборной.

Представляем видео:

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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