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Определилось время начала игр четвертого тура Премьер-лиги Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
12 Марта 2024 11:07
Определилось время начала игр четвертого тура Премьер-лиги Азербайджана

Объявлен график игр XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Первый тур IV круга пройдет 29-31 марта. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Азербайджанская Премьер-лига
XXVIII тур
29 марта (пятница)

«Габала» – «Нефтчи».
Габалинский городской стадион, 16:30

«Кяпаз» — «Карабах».
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00

30 марта (суббота)
"Сабаил" - "Туран Товуз"
«АСКО Арена», 16:30

«Сабах» — «Зира».
«Банк Республика Арена», 19:00

31 марта (воскресенье)
«Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 18:00

İdman.biz

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