Определилось время начала игр четвертого тура Премьер-лиги Азербайджана

Объявлен график игр XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Первый тур IV круга пройдет 29-31 марта. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Азербайджанская Премьер-лига

XXVIII тур

29 марта (пятница)

«Габала» – «Нефтчи».

Габалинский городской стадион, 16:30

«Кяпаз» — «Карабах».

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00

30 марта (суббота)

"Сабаил" - "Туран Товуз"

«АСКО Арена», 16:30

«Сабах» — «Зира».

«Банк Республика Арена», 19:00

31 марта (воскресенье)

«Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»

Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 18:00

İdman.biz