Определилось время начала игр четвертого тура Премьер-лиги Азербайджана

Объявлен график игр XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Первый тур IV круга пройдет 29-31 марта. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».
Азербайджанская Премьер-лига
XXVIII тур
29 марта (пятница)
«Габала» – «Нефтчи».
Габалинский городской стадион, 16:30
«Кяпаз» — «Карабах».
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00
30 марта (суббота)
"Сабаил" - "Туран Товуз"
«АСКО Арена», 16:30
«Сабах» — «Зира».
«Банк Республика Арена», 19:00
31 марта (воскресенье)
«Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 18:00
İdman.biz