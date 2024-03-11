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"У нас был короткий разговор с Рамилем Шейдаевым, ему тяжело"

Азербайджанский футбол
Интервью
11 Марта 2024 17:03
"У нас был короткий разговор с Рамилем Шейдаевым, ему тяжело"

«После травмы было сложно играть. Немного осложнил ситуацию тот факт, что мы играли в гостях с «Коджаэлиспором». К счастью, я не совершил серьезной ошибки».

Об этом İdman.biz заявил футболист клуба «Тузласпор» и сборной Азербайджана Бахтияр Гасанализаде.

31-летний защитник прокомментировал победу со счетом 2:1 в 26-м туре 1-й лиги Турции над "Коджаэлиспором". Он рассказал о важности матча и своей борьбе с Рамилем Шейдаевым в команде соперника:

«Мы рады, что победили. Для нас очень важны очки. Они тоже хотели победить, потому что играли на высоком уровне. Даже ничья в гостях с «Коджаэлиспором» для нас считалась бы удачной. Было приятно бороться с Рамилем. Как только в игре случился перерыв, я пообщался с ним. После матча у нас также состоялся короткий разговор».

Гасанализаде также оценил выступление азербайджанских футболистов в первой лиге Турции. По его словам, их можно назвать успешными: "Я думаю, что Джошгун Диниев и Вусал Искендерли выступают уверенно. Хотя Сертан Ташкын в некоторых матчах получал красную карточку, он играет в основном составе. Адаптация, вероятно, является причиной того, что у Рамиля тоже проблемы. «Коджаэлиспор» - непростая команда. Потребуется время, чтобы пробиться в основной состав. Фанаты тоже требовательны. Их требование - выход команды в Суперлигу. Вот почему это сложно».

Бахтияр также сообщил, что он пока не приглашен в сборную Азербайджана играть в рамках "Серии ФИФА" против Монголии и Болгарии:

"После травмы я сыграл в одном матче. Впереди еще одна игра. Я жду приглашения. Но на данный момент я сосредоточен на матчах чемпионата».

Отметим, что Гасанализаде забил 1 гол в 14 матчах в составе "Тузласпора".

Эмин Ага

İdman.biz

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