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Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
11 Марта 2024 16:34
Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА

Достижение "Карабахом" чемпионства отложено.

Как сообщает İdman.biz, хотя и ожидалось, что подопечные Гурбана Гурбанова займут первое место в XXVII туре, это будет невозможно.

Это было вызвано итогами XXVI тура, состоявшегося в минувшие выходные. Ситуация в турнирной таблице и календаре последнего тура III круга не позволяют определить чемпиона после 27 туров.

Отложенное чемпионство

«Карабаху» предстоит дождаться начала IV круга для своего 11-го чемпионства. В самом раннем случае это может произойти в XXVIII туре. Победы «Карабаха» будет недостаточно для того, чтобы подопечные Гурбанова ушли на перерыв в связи с играми национальных сборных чемпионами, обеспечили себе золотые медали до праздника Новруз, а последний - IV круг превратили в формальность для себя.

Большое преимущество

Агдамский клуб с 63 очками опережает соперников с большим отрывом. Клуб опережает "Сумгаит" на 24 очка, "Нефтчи", "Сабах" и "Сабаил" - на 26, "Зиру" - на 27, а "Туран Товуз" - на 28. Шансы на чемпионство для других команд официально почти исчерпаны.

Финиш круга

Финальный тур III круга пройдет 15-17 марта. Гостем "Туран Товуза" в гостях будет "Карабах". «Зира» примет «Кяпаз», «Араз-Нахчыван» - «Габалу». Самые интересные матчи тура - ​​поединки лидеров. «Нефтчи» сыграет с «Сабаилом», «Сумгаит» - с «Сабахом».

Если "Карабах" победит...

«Карабах», который вернется с ответного матча Лиги Европы против «Байера», после трудной поездки отправится в Товуз. Несмотря на это, команда Гурбанова является явным фаворитом матча. «Туран Товуз» официально потеряет шанс на чемпионство, если агдамцы одержат победу в XXVII туре. Если «Зира» потеряет очки, к западникам присоединится и представитель поселка.

Потеря в дерби означает конец

В случае победы «Карабаха» мечта о золотой медали закончится для команды, которая потеряет очки в столичном дерби между «Нефтчи» и «Сабаилом». Обе команды отстают от лидера на 26 очков. Если бакинцы сыграют вничью, «Карабах» окажется недосягаем для них обоих. На чудо в IV круге будет надеяться только победившая в дерби сторона.

Препятствие для «Карабаха»

В случае победы лидера, при потерях «Зиры», «Нефтчи» и «Сабаила», он может стать для них недостижимым. Но официальному признанию чемпионства помешает встреча «Сумгаита» и «Сабаха». Потому что хотя бы один из соперников с 39 и 37 очками сохранит математический шанс добраться до «Карабаха». Если команда Гурбанова покинет Товуз с победой, то увеличит свой актив до 66 очков. Агдамцы могут стать недосягаемыми как минимум для "Сумгаита" или "Сабаха". Один из этих клубов сможет продолжать надеяться на чудо. «Сабах» сохранит свои шансы, только выиграв, а «Сумгаит» - не проиграв. Конечно, этот шанс на бумаге может быть утерян уже в XXVIII туре.

Влияние календаря

Как видите, чтобы стать чемпионом, «Карабах» должен победить и ожидать благоприятных результатов от 5 команд. «Сумгаит» должен проиграть, «Сабах», «Сабаил», «Нефтчи» и «Зира» должны потерять очки. Но поскольку и «Сумгаит», и «Сабах», находящиеся в первой тройке, не соответствуют этому условию, чемпионство переносится.

Отметим, что игры XXVIII тура пройдут 29-31 марта.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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