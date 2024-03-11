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Тренер сборной - о неудачной игре наших футболистов в Турции

Азербайджанский футбол
Новости
11 Марта 2024 13:32
Тренер сборной - о неудачной игре наших футболистов в Турции

«Очень мало игроков живут жизнью легионера. Мы должны защитить их, а не потерять».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов.

Он прокомментировал тот факт, что члены сборной, выступающие в турецких клубах, в последних турах потеряли свои места. По словам опытного специалиста, он тщательно наблюдает за футболистами:

"Причины, по которым они не играют, могут быть разные. Это можно объяснить травмами, приходом нового тренера и тактическими ходами. Главное, что серьезных травм у членов команды на данный момент нет. Конечно, в настоящее время в футболе случаются такие ситуации. С этой точки зрения очень сложно сказать что-то конкретное. Выбор небольшой. У нас не так много игроков. Поэтому мы должны их поддержать».

Асадов не торопится объявлять состав на матчи с Монголией и Болгарией в рамках "Серии ФИФА". Он сказал, что ему придется подождать некоторое время из-за отсутствия стабильности:

"Постараемся объявить состав к последнему туру. Команда соберется 18 марта».

Оба матча национальной сборной пройдут в Баку. Сборная Азербайджана встретится с Монголией 22 марта, а с Болгарией - через 3 дня.

Отметим, что в последних 3-х матчах Ренат Дадашов отыграл всего 53 минуты за «Хатайспор» в Суперлиге, Рамиль Шейдаев - 49 минут за «Коджаэлиспор» в 1-й лиге, Джошгун Диниев - 63 минуты за «Умраниеспор», а Вусал Искендерли - 3 минуты за «Болуспор». Сертан Ташкын, защищающий честь «Манисаспора», получил 2 красные карточки в 6 матчах. Бахтияр Гасанализаде пробыл на поле 90 минут после восстановления от травмы.

В отличие от них, вратарь «Аданы Демирспор» Шахруддин Магомадалиев всегда выступает, за исключением 1-2 игр.

Эмин Ага

İdman.biz

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