"Трансфер Рахиля Мамедова усилил ЛКС"

Трансфер игрока сборной Азербайджана Рахиля Мамедова усилил польский клуб ЛКС.

Как сообщает İdman.biz, к такому выводу пришел главный тренер сегодняшнего соперника лодзинского клуба «Варта» Давид Шульчек.

Свое мнение 34-летний специалист высказал перед встречей с аутсайдером чемпионата:

«Встреча с аутсайдером не меняет нашего подхода к игре. ЛКС после зимнего перерыва играет лучше. Несомненно, на это повлияли зимние трансферы. Сил команде добавили Гусейн Балич, Рахиль Мамедов и Риза Дурмиси. Думаю, если бы эти игроки были в ЛКС с начала сезона, команда набрала бы больше очков».

Отметим, что сегодняшняя игра «Варта» - ЛКС начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.biz