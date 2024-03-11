«Карабах» провел очень хорошую игру против «Байера».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист "Карабаха" Рахид Амиргулиев.

Он прокомментировал игру "Карабаха" против "Байера" (2:2) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в Баку. По словам футболиста-ветерана, чемпион Азербайджана очень хорошо боролся с немцами, которые долгое время не знали, что такое поражение:

"Особенно отмечу первый тайм. Мы повели в счете 2:0. Во втором тайме, к сожалению, из-за своих ошибок мы пропустили голы. Я думаю, что это произошло не из-за какого-то недостатка «Карабаха». Просто соперник проявил большое мастерство, взяв на себя всё во втором тайме. Профессионализм Алонсо и сильные игроки решили судьбу этого поединка. Наши футболисты не поспевали в плане "физики" и быстрой тактики игры. Даже если я знаю, насколько трудным будет выездной матч, я верю, что «Карабах» будет бороться хорошо».

Отметим, что игра "Байер" - "Карабах" состоится 14 марта на "Бай Арене".

Банучичак Гусейнли

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