Самет Айбаба в Леверкузене будет наблюдать за игрой бомбардира "Карабаха"

Еще одним игроком "Карабаха" интересуются турецкие клубы.

Как сообщает İdman.biz, «Бешикташ» интересуется бомбардиром чемпиона Азербайджана Олавио Жуниньо.

По утверждению турецкого издания «Фотоспор», «черно-белые» намерены следить за нападающим, которого также "сватают" в «Фенербахче». Спортивный директор "Бешикташа" Самет Айбаба будет на стадионе во время матча "Байер" - "Карабах".

Представитель клуба, который посетит Германию, планирует наблюдать не только за Жуниньо, но и за звездами "Байера" Борхой Иглесиасом и Фосу Менсахом. Специалист будет на другом матче в Германии за день до игры Лиги Европы. Онбудет наблюдать за игрой Марко Ройса и Андре Рамалло в матче Лиги чемпионов между «Боруссией» (Дортмунд) и ПСВ.

Отметим, что матч между "Байером" и "Карабахом" состоится 14 марта в Леверкузене.

İdman.biz