Сборная Азербайджана поднимется в рейтинге ФИФА

Обнародована таблица вероятностей рейтинга национальных сборных по версии ФИФА.

Как сообщает İdman.biz, международные эксперты подготовили прогноз нового списка, исходя из ожидаемых результатов игр, которые пройдут в этом месяце.

В таблице вероятностей сборная Азербайджана продвинулась на одну ступень. Наша команда, которая, как ожидается, наберет 1182,78 балла, займет 112-е место. Причиной этому станут встречи нашей команды с Монголией и Болгарией.

Если прогнозы верны, наша сборная обойдет Кению и Конго. И пропустит вперед Индию.

Отметим, что 22 марта наша сборная встретится с Монголией, а через три дня - с Болгарией.

İdman.biz