Айхан Аббасов рассказал о третьей победе над "Араз-Нахчываном"

“Это была важная игра. Мы, как и «Араз-Нахчыван», не хотели опускаться в таблице».

Как сообщает Idman.biz, об этом сообщил главный тренер «Туран Товуз» Айхан Аббасов.

Тренер товузского клуба, победившего «Араз-Нахчыван» со счетом 2:0 в XXVI туре Премьер-лиги Азербайджана, заявил, что они ждали своего шанса до конца: «Напряженный матч был. Возможно, этот стресс помешал нам действовать решительно в атаке. Соперник хорошо защищался в первом тайме. У нас возникла небольшая проблема. Мы внесли изменения после перерыва. Нам пришлось дождаться своего шанса до конца и не торопиться. Я видел это сегодня. Завершается третий кркг. У нас есть потери и травмы. Некоторые игроки не готовы. Они тоже сказывается».

Айхан Аббасов сообщил, что нет конкретной причины того, что команда выиграла у соперника в третий раз в этом сезоне: «В футболе такие вещи случаются. У нас также есть команды, которые мы не можем победить. Я не могу сказать конкретную причину. Но я рад этому. Алексей не до конца готов, у него травма. Он был автором победных голов. В последней игре мы тоже рисковали. Сегодня Хаял также сыграл после травмы. Он хорошо себя показал».

Следует отметить, что «Туран Товуз» в последних 7 играх одержал 3 победы и 4 раза сыграл вничью. Команда занимает 7-е место с 35 очками.

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