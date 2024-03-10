Азер Багиров - о судействе: "Если он пришел меня сломать…"

«Нам приходится играть не только в футбол, но и против арбитров. Каждый раз против нас повторяются одни и те же ситуации».

Как сообщает Idman.biz, об этом сказал Азер Багиров, главный тренер клуба "Араз-Нахчыван", проигравшего в 26-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Специалист прокомментировал поражение в поездке от "Туран Товуза» со счетом 0:2: "Я бы не сказал, что соперник неудобен. В предыдущих матчах мы тоже играли неплохо. У нас было преимущество в первом тайме. Я очень спокойно отношусь к отставке. Я пришел сюда со своими идеями. Но между нами и игроками нет никаких проблем. Мы не сдаемся».

Азер Багиров остался недоволен работой главного арбитра игры Рашада Ахмедова: «В начале сезона «Туран-Товуз» и «Зира» говорили о судьях. Но мы молчали. VAR вызывает рефери. Значит, в этом что-то есть. Но главный судья делает то, что знает. В прошлый раз мы говорили, что Рашад Ахмедов губит нашу команду. Этого не выдерживает даже 20-летний пацан, сидящий на скамейке. Есть так много судей. Ахмедов играет нашими чувствами. Когда я вижу его, то уже знаю, что мы потерпели поражение. Не одну игру он сидел в VAR в матче против «Сабаха», сегодня он был главным судьей. Ахмедов говорит, что он посмотрел и ничего не увидел. Если он пришел меня сломать, я ничего не говорю».

Следует отметить, что представитель Нахчывана, проигравший в последних 3-х играх, опустился на 8-е место. Команда набрала 31 очко.

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