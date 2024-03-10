"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов.

Как сообщает İdman.biz, в список, составленный IFFHS, вошли 2 представителя Азербайджана.

Чемпион Азербайджана «Карабах» по сравнению с прошлым месяцем продвинулся на 9 позиций. Агдамский клуб с 164,75 очка занял 61-е место.

Другой представитель Азербайджана, «Нефтчи», занял 378-е место с 60,75 балла. «Черно-белые» продвинулись на 20 позиций по сравнению с прошлым месяцем.

Отметим, что рейтинг возглавляет последний победитель Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» (385 очков). «Реал» (313 очков) занял второе место, а «Интер» (307 очков) - третье.

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