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"Шансы "Карабаха" на выход в следующий раунд - 30 процентов"

Азербайджанский футбол
Интервью
10 Марта 2024 12:04
"Шансы "Карабаха" на выход в следующий раунд - 30 процентов"

«Отсутствие резерва помешало нам победить. Дисквалификация Эльвина Джафаргулиева и Жулио Ромао ослабила команду».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Эльвин Мамедов.

Он прокомментировал матч между "Карабахом" и "Байером", завершившийся со счетом 2:2 в рамках 1/8 финала стадии Лиги Европы. Мамедов отметил, что решающую роль в матче сыграла физическая сила немецких клубов:

"Карабах" очень хорошо сыграл в первом тайме. В каждом эпизоде, в борьбе один на один, наша команда имела преимущество. Результат стал показателем этого преимущества. Во втором тайме недостаток резерва вызвал физическую усталость. Марко Вешович и Марко Янкович запомнились идеальной игрой в этом матче".

36-летний футболист-ветеран объяснил, как много у нас шансов на следующий раунд:

«Отбиваться будет сложно. Перед нами топ-команда. Вероятность того, что «Карабах» будет пройдет в следующий раунд, я оцениваю в 30 процентов. Команда Гурбана Гурбанова всегда запоминалась хорошими результатами против больших команд. Надеюсь, что мы выйдем и из этой дуэли победителями».

Отметим, что "Карабах" будет гостем "Байера" на "Бай Арене" 14 марта.

Эмин Ага

İdman.biz

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