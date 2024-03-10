Сколько очков в рейтинге ФИФА заработает сборная Азербайджана?

Мартовские игры сборных повлияют на рейтинг ФИФА.

Как сообщает İdman.biz, определилось, сколько очков может заработать сборная Азербайджана в матчах в рамках "Серии ФИФА".

Если подопечные Арифа Асадова, которым предстоит встретиться с Монголией и Болгарией, выиграют оба матча, они получат 8,6 рейтинговых очков. Победа в первой игре и ничья во второй снова принесет сборной прибыль. А две неудачи приведут к потере 11,4 очка.

22 марта

Азербайджан - Монголия

Победа: 2,5

Ничья: -2,5

Поражение: -7,5

25 марта

Азербайджан - Болгария

Победа: 6.1

Ничья: 1,1

Поражение: -3,9

Отметим, что сборная Азербайджана на данный момент занимает 113-е место в мире с 1174,22 балла.

İdman.biz