Сколько очков в рейтинге ФИФА заработает сборная Азербайджана?

Мартовские игры сборных повлияют на рейтинг ФИФА.
Как сообщает İdman.biz, определилось, сколько очков может заработать сборная Азербайджана в матчах в рамках "Серии ФИФА".
Если подопечные Арифа Асадова, которым предстоит встретиться с Монголией и Болгарией, выиграют оба матча, они получат 8,6 рейтинговых очков. Победа в первой игре и ничья во второй снова принесет сборной прибыль. А две неудачи приведут к потере 11,4 очка.
22 марта
Азербайджан - Монголия
Победа: 2,5
Ничья: -2,5
Поражение: -7,5
25 марта
Азербайджан - Болгария
Победа: 6.1
Ничья: 1,1
Поражение: -3,9
Отметим, что сборная Азербайджана на данный момент занимает 113-е место в мире с 1174,22 балла.
İdman.biz