"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван", "Зира" против чемпиона

Сегодня завершится XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в последний игровой день пройдут 2 матча.

«Туран Товуз» в первом матче примет «Араз-Нахчыван». В двух предыдущих играх между командами в этом сезоне победила команда Айхана Аббасова.

"Карабах" встретится с "Зирой" на своем поле. Единственное поражение агдамского клуба на глазах у домашних болельщиков в сезоне было против команды Рашада Садыхова.

Отметим, что в первых 3-х играх тура «Сумгаит» выиграл у «Сабаила» ​​(1:0), «Сабах» у «Габалы» (2:1), а «Кяпаз» и «Нефтчи» сыграли вничью (3:3).

Азербайджанская Премьер-лига

XXVI тур

10 марта

15:30. "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"

Главный судья: Рашад Ахмедов

Товузский городской стадион

18:00. «Карабах» – «Зира»

Главный судья: Алияр Агаев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1 Карабах 25 19 3 3 65-21 60 2 Сумгаит 26 10 9 7 25-30 39 3 Сабах 26 10 7 9 37-31 37 4 Нефтчи 25 10 7 9 31-29 37 5 Сабаил 26 10 7 9 39-38 37 5 Зира 25 9 9 7 18-14 36 7 Туран Товуз 25 8 8 9 38-35 32 8 Араз-Нахчыван 25 8 7 10 26-33 31 9 Кяпаз 26 7 6 13 28-45 27 10 Габала 26 4 3 19 19-50 15

Бомбардир: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов

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