"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван", "Зира" против чемпиона

Сегодня завершится XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что в последний игровой день пройдут 2 матча.
«Туран Товуз» в первом матче примет «Араз-Нахчыван». В двух предыдущих играх между командами в этом сезоне победила команда Айхана Аббасова.
"Карабах" встретится с "Зирой" на своем поле. Единственное поражение агдамского клуба на глазах у домашних болельщиков в сезоне было против команды Рашада Садыхова.
Отметим, что в первых 3-х играх тура «Сумгаит» выиграл у «Сабаила» (1:0), «Сабах» у «Габалы» (2:1), а «Кяпаз» и «Нефтчи» сыграли вничью (3:3).
Азербайджанская Премьер-лига
XXVI тур
10 марта
15:30. "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Товузский городской стадион
18:00. «Карабах» – «Зира»
Главный судья: Алияр Агаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
1
|
Карабах
|
25
|
19
|
3
|
3
|
65-21
|
60
|
2
|
Сумгаит
|
26
|
10
|
9
|
7
|
25-30
|
39
|
3
|
Сабах
|
26
|
10
|
7
|
9
|
37-31
|
37
|
4
|
Нефтчи
|
25
|
10
|
7
|
9
|
31-29
|
37
|
5
|
Сабаил
|
26
|
10
|
7
|
9
|
39-38
|
37
|
5
|
Зира
|
25
|
9
|
9
|
7
|
18-14
|
36
|
7
|
Туран Товуз
|
25
|
8
|
8
|
9
|
38-35
|
32
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
25
|
8
|
7
|
10
|
26-33
|
31
|
9
|
Кяпаз
|
26
|
7
|
6
|
13
|
28-45
|
27
|
10
|
Габала
|
26
|
4
|
3
|
19
|
19-50
|
15
Бомбардир: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов
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