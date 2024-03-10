10 Марта 2024
RU

"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван", "Зира" против чемпиона

Азербайджанский футбол
Новости
10 Марта 2024 07:55
"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван", "Зира" против чемпиона

Сегодня завершится XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в последний игровой день пройдут 2 матча.

«Туран Товуз» в первом матче примет «Араз-Нахчыван». В двух предыдущих играх между командами в этом сезоне победила команда Айхана Аббасова.

"Карабах" встретится с "Зирой" на своем поле. Единственное поражение агдамского клуба на глазах у домашних болельщиков в сезоне было против команды Рашада Садыхова.

Отметим, что в первых 3-х играх тура «Сумгаит» выиграл у «Сабаила» ​​(1:0), «Сабах» у «Габалы» (2:1), а «Кяпаз» и «Нефтчи» сыграли вничью (3:3).

Азербайджанская Премьер-лига
XXVI тур
10 марта
15:30. "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Товузский городской стадион

18:00. «Карабах» – «Зира»
Главный судья: Алияр Агаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1

Карабах

25

19

3

3

65-21

60

2

Сумгаит

26

10

9

7

25-30

39

3

Сабах

26

10

7

9

37-31

37

4

Нефтчи

25

10

7

9

31-29

37

5

Сабаил

26

10

7

9

39-38

37

5

Зира

25

9

9

7

18-14

36

7

Туран Товуз

25

8

8

9

38-35

32

8

Араз-Нахчыван

25

8

7

10

26-33

31

9

Кяпаз

26

7

6

13

28-45

27

10

Габала

26

4

3

19

19-50

15

Бомбардир: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Шансы "Карабаха" на выход в следующий раунд - 30 процентов"
12:04
Азербайджанский футбол

"Шансы "Карабаха" на выход в следующий раунд - 30 процентов"

"Перед нами топ-команда"
Сколько очков в рейтинге ФИФА заработает сборная Азербайджана?
11:06
Азербайджанский футбол

Сколько очков в рейтинге ФИФА заработает сборная Азербайджана?

Мартовские игры сборных повлияют на рейтинг ФИФА
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
Новый главный тренер "Сабаха": "Я поставил перед собой цель"
9 Марта 21:54
Азербайджанский футбол

Новый главный тренер "Сабаха": "Я поставил перед собой цель"

"Я сказал игрокам перед игрой, что это будет очень сложно"
"За хорошую игру очков не дают"
9 Марта 20:57
Азербайджанский футбол

"За хорошую игру очков не дают"

Грузинский эксперт прокомментировал поражение от "Сабаха" со счетом 1:2 в XXVI туре азербайджанской премьер-лиги
Шахруддин пропустил оба гола с пенальти
9 Марта 19:46
Азербайджанский футбол

Шахруддин пропустил оба гола с пенальти

«Адана Демирспор» вернулась из поездки в Конью с 1 очком

Самое читаемое

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ
8 Марта 16:45
Тяжелая атлетика

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ

Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
8 Марта 00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Гурбан Гурбанов: "Я не отправлюсь на выездную игру без надежды, мы сыграем лучше" - ИНТЕРВЬЮ
8 Марта 00:36
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я не отправлюсь на выездную игру без надежды, мы сыграем лучше" - ИНТЕРВЬЮ

"Сегодня на стадионе была отличная футбольная атмосфера"