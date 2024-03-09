Главный тренер «Нефтчи»: «Хорошо, что не проиграли»

"Наша игра с «Кяпазом» была сложной. Мы трижды отставали в счете и пытались отыграться».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович.

Свое мнение черногорский специалист высказал на пресс-конференции после игры XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана против «Кяпаза»: «Благодарю наших игроков. Мы играли хорошо, контролировали ситуацию в первые 45 минут. После перерыва мы снова пропустили. Что ж, мы не проиграли. Наша команда проявляла характер до конца».

Божович также пожаловался, что судья не дал красную карточку сопернику: «В каком эпизоде ​​дают красную карточку? Эмин Махмудов чуть не сломал ногу. Это произошло в матче с «Карабахом».

Божович выразил недовольство частыми сменами стадионов «Кяпаза»: «Нас заставили играть в Товузе. За последние 14 дней мы посетили Товуз дважды. Насколько мне известно, «Кяпаз» теперь будет играть в Сумгаите. Но нас заставляют играть в Товузе. Это неправильно, это противоречит правилам. За сезон команда играет на 3-4 стадионах».

Главный тренер также коснулся состояния Эмина Махмудова: «Эмин серьезно травмирован. Точную ситуацию мы узнаем после обследований. Я не понимаю, в каком эпизоде ​​показывают красную карточку».

Отметим, что матч между «Кяпазом» и «Нефтчи» в Товузе завершился со счетом 3:3.

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