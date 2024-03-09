Европейская пятерка. Жуниньо повторил рекорд - АНАЛИЗ

Олавио Жуниньо забил пятый гол в Кубке Европы в составе "Карабаха".

Как сообщает Idman.biz, бразильский нападающий повторил азербайджанский рекорд.

Речь идет о количестве голов, забитых за сезон. 28-летний футболист в своем дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром агдамского клуба. Он наш седьмой игрок, забивший 5 голов за один сезон Кубка европейских чемпионов.

Полузащитник больше, чем нападающий

Афран Исмайлов – первый игрок в истории азербайджанского футбола, забивший 5 голов в сезоне Кубка Европы. Полузащитник оказался результативнее нападающих, в сезоне 2010/11 забив 5 голов в Лиге Европы. Хотя его рекорд впоследствии был повторен много раз, средней результативности Афрана должны позавидовать все, включая Жуниньо. Исмайлов за сезон забил 5 голов, в 6 матчах.

Последний рекордсмен, не увидевший группу

Второй игрок, забивший 5 голов в сезоне, также представлял "Карабах". Рейнальдо Силва сделал это в Лиге Европы в сезоне 2013/14. Его помнят как первого легионера, забившего столько голов в азербайджанских клубах. Бразилец, как и Афран, отличился в команде, не вышедшей в групповой этап. В том году «Карабах», находившийся в шаге от группы, забил 5 голов всего в 7 матчах. И команды Афрана, и команды Рейнальдо могли бы отличиться больше, если бы вышли в групповой этап.

Единственный

Только один из игроков, забивших за один сезон в еврокубках 5 голов, добился этого, не играя за "Карабах". Это Тео Уикс, недолго блиставший в «Габале». В сезоне 2016/17 он забил 5 голов в 12 матчах Лиги Европы. Либериец – первый футболист, забивший 5 голов, играя как в квалификации, так и в группе. Но все его голы были забиты пока в группе.

Мы ждали четвертого 4 года

Четвертый игрок азербайджанского клуба, забивший 5 голов в Кубке Европы, сделал это спустя 4 года после Тео. Кади Борхес, блиставший в Лиге Конференций с "Карабахом", в сезоне 2021/22 забил 5 голов. Отличился 2 раза в классификации и 3 раза в группе. Для этого бразильцу понадобилось 14 матчей.

Пятый с другой «пятеркой».

Овусу Квабена стал пятым игроком, забившим 5 голов в европейском сезоне. Легионер "Карабаха" подписал контракт в прошлом сезоне. Он отличается от лучших бомбардиров прошлых лет. Овусу отметился пятью голами, сыграв не в одном, а в двух турнирах. Квабена, сыгравший в качестве тренера 14 матчей, выиграл 2 раза в Лиге чемпионов и 3 раза в Лиге Европы.

Третий сезон подряд

Как и в двух последних сезонах, в 2023/24 футбольном году в Европе нашлось 5 бомбардиров. Это уже произошло до Жуниньо. Его товарищ по команде Редон Джиджа уже забил 5 голов. Албанец забил все свои голы в Лиге чемпионов. Он игрок, забивший наибольшее количество голов в сезоне, представляющий Азербайджан в самом престижном клубном турнире континента. Всего в этом сезоне Редон реализовал 11 моментов.

Два за сезон впервые

Жуниньо, забивший свой пятый гол, стал еще одним дебютантом. Впервые два игрока достигли «5» за один сезон. С повторением рекорда Джиджи число тех, кто сделал это за последние 3 сезона, увеличилось до 4. Хоть Жуниньо и сыграл в двух турнирах, в Лиге Европы он забил 5 голов. Этого он добился в 14-м по счету матче Кубка Европы.

Стоит отметить, что и Жуниньо, и Джиджа имеют возможность установить рекорд в выездном матче 1/8 финала с «Байером». Леандро Андраде и Ясину Бенсии нужно забить один гол, чтобы попасть в пятерку бомбардиров.

Вугар Хейруллаев

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