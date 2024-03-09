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Разгром со счетом 34:0 в чемпионате Азербайджана: 15 голов одного игрока

Азербайджанский футбол
Новости
9 Марта 2024 16:34
Разгром со счетом 34:0 в чемпионате Азербайджана: 15 голов одного игрока

Необычный счет зафиксирован в чемпионате Азербайджана по женскому футболу.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в рамках X тура Высшей женской лиги, организованной АФФА.

"Сумгаит" разгромил агджабединский клуб "Олимпия" со счетом 34:0. Шафак Насирова забила 15 голов.

Однако с этой победой лидер чемпионата не смог приблизиться к рекорду сезона. Для рекорда "Сумгаиту" не хватило 18 мячей.

Самый результативный результат текущего сезона в Высшей женской лиге случился в III туре. "Баку Джуниорс" забил 52 безответных гола в выездном матче с "Олимпией" (Агджабеди).

Отметим, что "Сумгаит" выиграл все 9 матчей и находится на вершине турнирной таблицы с 27 очками. Команда Сабира Муталлимова забила 135 раз и пропустила всего 1 гол. "Олимпия", проигравшая во всех играх, не забила ни разу и пропустила 211 голов в 9 матчах.

İdman.biz

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