9 Марта 2024
RU

"Надеюсь, что "Карабах" совершит еще одно чудо"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Марта 2024 16:25
"Надеюсь, что "Карабах" совершит еще одно чудо"

«Карабах» порадовал всех красивой игрой. К сожалению, нам не удалось прервать беспроигрышную серию сильного соперника».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Бахтияр Мусаев.

50-летний специалист прокомментировал игру «Карабаха» против «Байера» (2:2) в 1/8 финала стадии Лиги Европы. Он заявил, что для победы не хватило удачи и сил:

"Физическая усталость чувствовалась и в матче "Карабаха" против "Нефтчи" в чемпионате Азербайджана. Удача и усталость не позволили нам победить. Хаби Алонсо, как обычно, поменял состав. Одна из их главных целей - чемпионство в Германии. Тот факт, что команда Гурбана Гурбанова не давала им шансов в первом тайме и играла в гораздо лучший футбол, заставил испанца внести изменения. «Карабах» показывал великолепную командную игру. Можно сказать, что слабо играющих за команду не было. Но отдельно я бы отметил Олавио Жуниньо, Яссина Бензию, Марко Вешовича, Марко Янковича. Все наши игроки проявили себя как в командной игре, так и индивидуально».

Мусаев заявил, что "Карабах" ожидает сложная игра в ответном матче:

"Весь мир знает силу "Байера". О них все говорят. На данный момент это лучшая команда Европы. Даже победа со счетом 2:0 в домашней игре не сделала бы нас превосходящей командой в ответном поежинке. Счет был 2:2. Это будет сложно. Надеюсь, что «Карабах» совершит еще одно чудо и мы перейдем к следующему этапу. Мне хотелось бы в это поверить. Но, к сожалению, у нас очень мало шансов».

Отметим, что ответный матч "Карабах" проведет против "Байера" 14 марта.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Европейская пятерка. Жуниньо повторил рекорд - АНАЛИЗ
17:23
Азербайджанский футбол

Европейская пятерка. Жуниньо повторил рекорд - АНАЛИЗ

Олавио Жуниньо забил пятый гол в Кубке Европы в составе "Карабаха"
6 голов в матче "Кяпаз" - "Нефтчи" - ВИДЕО
16:54
Азербайджанский футбол

6 голов в матче "Кяпаз" - "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры XXVI тура
Разгром со счетом 34:0 в чемпионате Азербайджана: 15 голов одного игрока
16:34
Азербайджанский футбол

Разгром со счетом 34:0 в чемпионате Азербайджана: 15 голов одного игрока

Необычный счет зафиксирован в чемпионате Азербайджана по женскому футболу
Представитель Лунева: "Результат фантастический"
15:14
Азербайджанский футбол

Представитель Лунева: "Результат фантастический"

"После матча не увидел у Андрея упаднических настроений"
Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА
15:08
Азербайджанский футбол

Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА

Выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, "Карабах" вписал новую страницу в историю азербайджанского футбола, сыграв в первой игре в Баку вничью 2:2 с немецким "Байером"
"Если бы не неверный пас Зубира..."
14:32
Азербайджанский футбол

"Если бы не неверный пас Зубира..."

"Это была очень интересная и напряженная игра"

Самое читаемое

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ
8 Марта 16:45
Тяжелая атлетика

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ

Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
8 Марта 00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 10:59
Другие

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым