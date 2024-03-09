«Карабах» порадовал всех красивой игрой. К сожалению, нам не удалось прервать беспроигрышную серию сильного соперника».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Бахтияр Мусаев.

50-летний специалист прокомментировал игру «Карабаха» против «Байера» (2:2) в 1/8 финала стадии Лиги Европы. Он заявил, что для победы не хватило удачи и сил:

"Физическая усталость чувствовалась и в матче "Карабаха" против "Нефтчи" в чемпионате Азербайджана. Удача и усталость не позволили нам победить. Хаби Алонсо, как обычно, поменял состав. Одна из их главных целей - чемпионство в Германии. Тот факт, что команда Гурбана Гурбанова не давала им шансов в первом тайме и играла в гораздо лучший футбол, заставил испанца внести изменения. «Карабах» показывал великолепную командную игру. Можно сказать, что слабо играющих за команду не было. Но отдельно я бы отметил Олавио Жуниньо, Яссина Бензию, Марко Вешовича, Марко Янковича. Все наши игроки проявили себя как в командной игре, так и индивидуально».

Мусаев заявил, что "Карабах" ожидает сложная игра в ответном матче:

"Весь мир знает силу "Байера". О них все говорят. На данный момент это лучшая команда Европы. Даже победа со счетом 2:0 в домашней игре не сделала бы нас превосходящей командой в ответном поежинке. Счет был 2:2. Это будет сложно. Надеюсь, что «Карабах» совершит еще одно чудо и мы перейдем к следующему этапу. Мне хотелось бы в это поверить. Но, к сожалению, у нас очень мало шансов».

Отметим, что ответный матч "Карабах" проведет против "Байера" 14 марта.

Эмин Ага

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