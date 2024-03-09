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"От "Карабаха" в гостях можно ожидать всего"

Азербайджанский футбол
Интервью
9 Марта 2024 14:03
"От "Карабаха" в гостях можно ожидать всего"

"По сравнению с «Байером» нам для победы не хватило качества. Во втором тайме игроки соперника, вышедшие на поле, немного улучшили качество игры команды".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Аслан Керимов.

51-летний специалист оценил матч, в котором "Карабах" сыграл вничью с "Байером" со счетом 2:2 в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Он отметил, что команда Гурбана Гурбанова великолепно сыграла в первом тайме:

«Мы оценили 70 процентов своих моментов. Чтобы побеждать в таких играх, нужно использовать те возможности, которые есть, в 90, 100 процентах случаев. Мы действовали по хорошо выбранному плану. Однако после замен «Байер» стали близок к тому клубу, к которому мы привыкли. Как игрок, я бы не хотел никого выделять. Но Олавио Жуниньо дважды прессинговал в атаке, «украл» мяч и забил гол. Он устроил ад защитникам «Байера» в атаке. Я считаю, что он был бы самым результативным игроком, если бы не получил травму в этом матче. Не хочу говорить ничего плохого об игре защитников. Они тоже произвели весьма хорошее впечатление. Это была непростая задача - так сильно прессинговать перед такой командой, так много бегать и создавать моменты для взятия ворот. По этой причине я особенно ценю Жуниньо».

Керимов также прокомментировал стартовый состав Хаби Алонсо:

«Байер» - главный претендент на звание чемпиона Германии в этом году. Им придется играть на обоих фронтах. По итогам предыдущих матчей общие показатели игроков основного состава, возможно, оказались слишком высокими. Им была предоставлена ​​возможность отдохнуть во встрече с «Карабахом». Давая основной команде шанс отдохнуть в первом тайме, Хаби Алонсо предположил, что его силы превосходят силы нашей команды. По крайней мере, они не думали, что будут проигрывать 0:2 в первом тайме. После пропущенных в первом тайме голов они осознали серьезность задачи. Им повезло, что "Карабах" не забил третий гол, иначе они бы отправились домой побежденными".

Футболист-ветеран также озвучил свои ожидания от "Карабаха" в ответном матче:

"После первой игры от ответного матча можно ожидать всего. Несомненно, «Байер» по-прежнему остается фаворитом на бумаге. Опять же важно, с каким составом они выступят. Будет ли Жуниньо готов к этому матчу - также большой вопрос. С другой стороны, у нас будут возможности забить и в Германии. «Байер» не бьет мяч куда попало. И здесь видна работа испанского наставника. Начиная игру в защите, они хотят создать численное большинство своих игроков рядом с мячом. Неизбежно, что расстояния передачи становятся короче, когда их больше. Они делают пасы на расстоянии 3-5 метров. В такой ситуации прессинг и захват мяча относительно выгодны для команды противника.

Если они выходят из обороны, то оставляют позади нашу прессингующую линию атаки. В этом плане они играют несколько рискованно. Если вы покажете такой футбол и не потеряете мяч, вы покажете игру «Байера», которая была здесь во 2-м тайме. Но я думаю, что Джонатан Та снова выйдет на поле (смеется). Мы можем отобрать у него мяч и создать возможности для взятия ворот. Я думаю, что эта игра пройдет со счетом 55 на 45 с преимуществом соперника. У нас обязательно будут возможности забить. Этими эпизодами мы смогли воспользоваться в матче с «Брагой». Мы должны снова проверить свои силы против «Байера».

Отметим, что ответный матч между "Байером" и "Карабахом" пройдет 14 марта в Леверкузене.

Эмин Ага

İdman.biz

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