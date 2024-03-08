«Это была хорошая победа. Не знаю, можно ли ее объяснить удачей или нет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Самир Абасов, главный тренер "Сумгаита", обыгравшего "Сабаил" со счетом 1:0 в 26-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Опытный специалист рассказал, что во втором тайме они столкнулись с давлением соперника:

«Когда игра началась, у нас были эпизоды. Во втором тайме мы ожидали давления соперника. Скамейка запасных должна быть очень сильной. Это была единственная проблема. Если бы мы проиграли «Сабаилу», это не было бы большой проблемой. Если бы мы проиграли, я бы извлек из этого максимум пользы. Потому что хочу построить костяк вновь сформированной команды. Это не однолетний процесс. У нас так много легионеров имы не можем сказать, что все они на высоком уровне. Их выбирают, приходят местные, другие.

Формирование команды занимает много времени. За границей с главными тренерами подписывают контракты на 3-4 года, а он говорит, что сможет сделать за 4 года. Мы должны этому научиться. Что случилось в этом году такого, что если мы примем участие в еврокубках, то попадем там в групповой этап? «Сабаил» сегодня прессинговал, мы вышли за рамки своей игры. Как долго нам придется жить под таким давлением, чтобы я как главный тренер понял, какие игроки будут чувствовать себя комфортно в такой ситуации. После этого команда должна сформироваться. Мы будем делать выводы из каждой проигранной игры. Выигранная игра станет для нас хорошей мотивацией».

Самир Абасов объяснил неспособность команды поставить последнюю точку в голевых ситуациях в последних матчах:

«Причины разные. Мне сложно сказать, что они чувствуют в этой ситуации. На тренировках так не бывает. Ситуация на тренировках похожа на нашу старую сборную. Мы сыграли комфортно и выиграли. Что я могу сказать? Если бы мы реализовали 1-2 таких эпизода, я бы сидел удобнее».

Отметим, что после этой победы «Сумгаит» поднялся на 2-е место.

İdman.biz