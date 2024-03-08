Стало известно о состоянии травмированных игроков "Нефтчи"

Уточнено состояние травмированных игроков «Нефтчи».

По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе клуба, три игрока не участвовали в подготовке выездного матча против «Кяпаза» в рамках XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Планируется, что Азер Алиев, прошедший индивидуальную подготовку, со следующей недели возобновит тренировки с командой. Эмиль Балаев и Атаа Джабер, получивший травму в составе сборной Палестины, продолжают восстановление и лечение.

Отметим, что матч «Кяпаз» - «Нефтчи» состоится завтра.

İdman.biz