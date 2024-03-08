"Холодный душ" для "Байера", или серия беспощадных немцев, прерванная в Баку

Чемпион Азербайджана «Карабах» провел свою первую игру в стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, подопечне Гурбана Гурбанова сыграли с «Байером».

Встреча лидеров Премьер-лиги Азербайджана и немецкой Бундеслиги состоялась на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В матче, проходившем при полных трибунах, победитель не определился – 2:2.

Нашелся тот, кто огорчил «Байер»

Разница между футболом и чемпионатами двух стран, и тот факт, что «Байер» на данный момент находится в отличной форме, сделали гостей фаворитами обоих матчей, как индивидуально, так и в паре. Леверкузенский клуб, не проигравший в нынешнем сезоне, не жалел никого в Лиге Европы. Выиграв все 6 матчей, "аспириновые" приехали в Баку с желанием продолжить серию. Однако "Карабах", добившийся бесчисленных исторических результатов в еврокубках, прервал победную серию "Байера". Представитель Бундеслиги, разгромивший в групповом турнире «Хаккен» 4:0 и 2:0, «Мольде» - 2:1 и 5:1 и агдамский клуб - 5:1 и 1:0, впервые оступился в Баку.

Немцы в итоге сохранили рекордную серию

«Байер», чья победная серия в Лиге Европы прервалась, в этом сезоне не проиграл в 34 матчах во всех турнирах. Гости приехали в нашу страну с желанием продлить эту серию до 35. В итоге, в дополнительное время, немцы добились своего. Но «Байер» и все его болельщики жили страхом, что рекордная серия прервется, вплоть до 90-й+2-й минуты. Голы, забитые Яссином Бензией и Олавио Жуниньо в первые 45 минут, стали для представителя Леверкузена "нокдауном". "Байер", избалованный такими гигантами-соперниками, как "Бавария" и "Боруссия", явно почувствовал силу "Карабаха". Немцы нашли шанс отыграться лишь во второй половине.

Сила «Карабаха»

Конечно, кто-то может возразить, что первые 45 минут «Байер» играл без некоторых своих звезд. Это не является необоснованным. Лишь во втором тайме гости сыграли с несколькими ведущими игроками. Да, лидер Бундеслиги изо всех сил старался избежать поражения во встрече в Баку. Эти усилия окупились. В том, что "Карабах" упустил шанс победить непобедимого соперника, сыграло свою роль и то, что наш представитель играл не в идеальном составе. Хотя «Байер» дал отдых нескольким игрокам, у этой команды достаточно звезд, чтобы заменить этих игроков. «Карабах», лишенный услуг дисквалифицированных Жулио Ромао и Эльвина Джафаргулиева, имел более слабую команду по сравнению с соперником. Во-первых, запасные игроки немецкого гиганта тоже являются игроками, которых можно считать звездами. Во-вторых, гости, как только получили две "пощечины" от «Карабаха», сразу бросили в бой своих звезд. Ромао и Джафаргулиев смогут выступить за "Карабах" только в Леверкузене.

Гурбанов превзошел Алонсо

Большую роль в том, что "Карабах" доставил кучу неприятностей своему звездному сопернику, сыграл главный тренер Гурбан Гурбанов. Опытный специалист также превзошел в тактике такого тренера, как Хаби Алонсо, который на данный момент является самым желанным в мире и отвечает интересам большинства грандов. Гурбанов, предпочитающий строить быстрые и решительные атаки против «Байера», обладающего большим преимуществом в контроле мяча, во многом добился своего. Наша команда создала больше реальных голевых ситуаций, чем соперник. Если бы Олавио Жуниньо воспользовался одним из двух голевых эпизодов во втором тайме, то беспроигрышная серия "Байера" оборвалась бы в Баку. Создание такого количества голевых моментов в матче с таким сильным соперником следует считать правильно выбранной тактикой, результатом победы над тренером соперника. Конечно, можно подчеркнуть, что "Байер" вышел на игру в расслабленном состоянии. Но стоит учитывать, что даже очнувшись от «холодного душа» из-за двух пропущенных голов команда Алонсо с трудом создавала голевые ситуации, несмотря на контроль над мячом.

Неотразимый «Карабах»

«Карабах», завоевавший всеобщую симпатию в Европе своей зрелищной и красивой игрой, отличается и результативностью. Команда Гурбанова в последних 5 матчах забивала минимум 2 гола. После «Мольде» (2:2), «Хаккена» (2:1) и «Браги» (4:2, 2:3) «Байер» также увидел, на что способен агдамский клуб в передней линии. До приезда в Баку немцы, пропустившие всего 24 мяча в 34 матчах сезона, не смогли остановить голевую серию нашего представителя. Эта серия, начавшаяся после матча в группе с «Байером» (0:1), должна продолжиться в Леверкузене. Такая игра в передней линии "Карабаха" привлекла внимание Европы к его игрокам. Олавио Жуниньо, забивший гол и сделавшую результативную передачу в матче с «Байером», вошел в число 4-х кандидатов на звание игрока недели. Это не первый подобный случай. Для игроков "Карабаха" уже стало обычным попадать в числе претендентов на лучшего игрока и выступать в символических командах.

Отметим, что ответный матч между «Карабахом» и «Байером» пройдет 14 марта в Леверкузене.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz