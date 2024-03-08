Все возможно в Леверкузене

«Карабах» выдал еще один вдохновенный матч в Лиге Европы. Первая встреча 1/8 финала оказалась невероятной по своему сценарию. Вряд ли даже самые преданные болельщики команды предполагали, что к перерыву хозяева будут вести с разницей в два мяча. И хоть ничья, а также гол на последней минуте, исходя из сценария игры, оказались болезненным итогом, агдамцы вновь показали свой класс, зарядив оптимизмом.

Как передает İdman.biz, подопечные Гурбана Гурбанова играли с позиции силы, как будто это именно они являются фаворитами пары. Футбол в исполнении чемпиона Азербайджана радовал глаз и, похоже, немцы оказались не готовы к такой манере игры со стороны соперника. Более того, Хаби Алонсо оставил в резерве ряд ключевых игроков, включая Джереми Фримпонга, Гранита Джаку и Флориана Вирца. Возможно, Хаби Алонсо был уверен в том, что и без ряда лидеров его команда справится, однако первый тайм полностью остался за «Карабахом».

«Мы могли бы и проиграть, а в ответном матче может произойти что угодно», - признал наставник «Байера» после встречи. Алонсо понимает, что агдамцы способны на многое и имена их не пугают. И в Леверкузене действительно будет матч, за исход которого испанскому специалисту стоит опасаться.

Даже несмотря на то, что во второй встрече бакинского матча лидер Бундеслиги вернулся в игру и продемонстрировал те качества, которые и отличают его в текущем сезоне. Вначале вышедший на замену Вирц отквитал один мяч, а затем также вошедший в игру со скамейки Патрик Шик уже в компенсированное время принес гостям ничью. Этот поздний гол напомнил концовку первого матча команд на групповом этапе, когда «Байер» забил победный гол в концовке. Тут он тоже спас игру, хотя в исходе противостояния отнюдь ничего не ясно.

После встречи Гурбанов отметил, что верил в свою команду, в то, что она сможет показать себя против «Байера». «Поэтому в Леверкузен мы отправляемся с надеждой», - резюмировал специалист.

Словом, интрига сохраняется. И почему бы «Карабаху» не сотворить еще одну сенсацию? Агдамцы демонстрируют своей игрой, что возможно все.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz