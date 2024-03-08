Хаби Алонсо: "Мы знали, что нас ждет трудная игра" - ФОТО

"Мы знали, что нас ждет трудная игра. Результат в первом тайме нас не устроил".

Как сообщает İdman.biz, главный тренер немецкой команды "Байер" Хаби Алонсо заявил об этом на пресс-конференции после первой игры 1/8 финала Лиги Европы, в которой они сыграли вничью 2:2 с "Карабахом".

Испанский специалист заявил, что в ответном матче они постараются не повторять своих ошибок:

"Воспользовавшись преимуществом во втором тайме, мы завершили матч вничью. Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома".

- «Карабах» вас удивил?

- Мы знали, что нас ждет серьезный соперник. Сегодня мы увидели в Баку сильный «Карабах». Я не знаю, что произойдет на следующей неделе.

- Насколько повлияла на матч дружба Гурбана Гурбанова и Хаби Алонсо?

- Это не имело никакого эффекта. Мы постарались подготовить игроков к этой игре. Влияние было не наше, его показали игроки в матче.

- До «Карабаха» вы не проиграли 34 матча. Вы бы расстроились, если бы проиграли сегодня?

- Честно говоря, я не особо на этом зацикливаюсь. Для меня главное - хорошая игра моей команды. Даже если это будет первое поражение, я хочу, чтобы эта атмосфера сохранилась. После перерыва исправили то, что было нехорошо. Это футбол, всякое может случиться.

- Можно ли сказать, что «Карабаху» не повезло во втором тайме? Чемпион Азербайджана пропустил несколько эпизодов...

- Я согласен с вами. Учитывая, что игра длится 90 минут, во втором тайме у нас тоже были свои моменты. Мы сделали счет 2:2. Сопернику не повезло во втором тайме. Если бы они могли воспользоваться этой возможностью, они бы победили. В ответном матче шансы 50/50.

- Что изменилось у Алонсо об азербайджанском футболе после игры с «Карабахом»?

- ⁠ Когда я думаю об азербайджанском футболе, первое, что приходит на ум, это «Карабах». Эта команда уже много лет выступает в Европе, выигрывая чемпионат страны. Я помню его матчи с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Учитывая все это, «Карабах» - качественная команда. Здесь также можно увидеть труд Гурбана Гурбанова.

- Вы позволили игрокам основной команды сыграть лишь во втором тайме. Это потому, что ваши игроки устали или из-за вашей уверенности?

- Я верю во всех игроков своей команды. Я думал, что сегодняшняя команда сможет обыграть «Карабах». Резервные игроки важны для каждого тренера. Судьбу игры изменили те, кто появился во втором тайме.

- Это был самый слабый первый тайм «Байера». Что вы сказали своим игрокам в перерыве?

- Я бы не сказал, что это был наш самый слабый первый тайм. Все сложилось не так, как я хотел. Главное, что мои запасные игроки во втором тайме изменили ход игры и забили два гола.

- С «Карабахом» вы уже сыграли 3 матча. Кто из игроков нашей команды способен выступать в Бундеслиге или топ-лигах?

- ⁠Да, у вас очень хорошие, качественные игроки. Некоторые могут играть в Бундеслиге. «Карабах» также может сыграть в Бундеслиге. Но я не могу назвать имен футболистов.

- В игре с "Карабахом" "Байер" не создал много результативных эпизодов. Почему этого не происходит в последних матчах?

- Я проанализирую это. Мы не смогли доставлять мяч в третью зону. Проблема была в пасах. Мы их тоже постараемся исправить.

Отметим, что ответный матч между "Байером" и "Карабахом" состоится 14 марта.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz