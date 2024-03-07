13-я победа с 13 голами: Лидер забил больше голов, чем 7 команд

Завершился тринадцатый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 23 гола. «Зира» забила больше половины этих голов. Клуб, одержавший 13-ю победу подряд с 13 голами, отличился больше, чем остальные семь команд, игравшие в рамках тура.

Отметим, что остальные матчи тура состоялись 5 марта.

Чемпионат Азербайджана

XIII тур

6 марта

«Зира» – «Сиязань» – 13:3

«Интер» – «Азнур» – 2:1

«Реал» — «Галакси» — 1:1.

«Туран» – «Бирбаша Баку» – 0:2

Зира 13 13 0 0 79-20 39 Бирбаша Баку 13 11 0 2 72-15 33 Одлар Юрду 13 8 0 5 39-34 24 Галакси 13 7 3 3 41-36 24 Реал 13 7 3 3 49-41 24 Абшерон 13 7 2 4 39-34 23 Азнур 13 7 1 5 41-38 22 Ветеран 13 7 1 5 45-39 22 Интер 13 6 2 5 45-41 20 Туран 13 5 2 6 35-38 17 Сумгаит 13 5 0 8 35-41 15 Баку Файр 13 4 1 8 33-55 13 Дирчялиш 13 3 1 9 37-58 10 Атешгях 13 2 2 9 45-75 8 Динамо 13 2 1 10 36-61 7 Сиязань 13 0 1 12 35-84 1

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