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13-я победа с 13 голами: Лидер забил больше голов, чем 7 команд

Азербайджанский футбол
Новости
7 Марта 2024 10:05
13-я победа с 13 голами: Лидер забил больше голов, чем 7 команд

Завершился тринадцатый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 23 гола. «Зира» забила больше половины этих голов. Клуб, одержавший 13-ю победу подряд с 13 голами, отличился больше, чем остальные семь команд, игравшие в рамках тура.

Отметим, что остальные матчи тура состоялись 5 марта.

Чемпионат Азербайджана
XIII тур
6 марта
«Зира» – «Сиязань» – 13:3
«Интер» – «Азнур» – 2:1
«Реал» — «Галакси» — 1:1.
«Туран» – «Бирбаша Баку» – 0:2

Зира

13

13

0

0

79-20

39

Бирбаша Баку

13

11

0

2

72-15

33

Одлар Юрду

13

8

0

5

39-34

24

Галакси

13

7

3

3

41-36

24

Реал

13

7

3

3

49-41

24

Абшерон

13

7

2

4

39-34

23

Азнур

13

7

1

5

41-38

22

Ветеран

13

7

1

5

45-39

22

Интер

13

6

2

5

45-41

20

Туран

13

5

2

6

35-38

17

Сумгаит

13

5

0

8

35-41

15

Баку Файр

13

4

1

8

33-55

13

Дирчялиш

13

3

1

9

37-58

10

Атешгях

13

2

2

9

45-75

8

Динамо

13

2

1

10

36-61

7

Сиязань

13

0

1

12

35-84

1

İdman.biz

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