13-я победа с 13 голами: Лидер забил больше голов, чем 7 команд

Завершился тринадцатый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 4 матча.
В этих матчах было забито 23 гола. «Зира» забила больше половины этих голов. Клуб, одержавший 13-ю победу подряд с 13 голами, отличился больше, чем остальные семь команд, игравшие в рамках тура.
Отметим, что остальные матчи тура состоялись 5 марта.
Чемпионат Азербайджана
XIII тур
6 марта
«Зира» – «Сиязань» – 13:3
«Интер» – «Азнур» – 2:1
«Реал» — «Галакси» — 1:1.
«Туран» – «Бирбаша Баку» – 0:2
|
Зира
|
13
|
13
|
0
|
0
|
79-20
|
39
|
Бирбаша Баку
|
13
|
11
|
0
|
2
|
72-15
|
33
|
Одлар Юрду
|
13
|
8
|
0
|
5
|
39-34
|
24
|
Галакси
|
13
|
7
|
3
|
3
|
41-36
|
24
|
Реал
|
13
|
7
|
3
|
3
|
49-41
|
24
|
Абшерон
|
13
|
7
|
2
|
4
|
39-34
|
23
|
Азнур
|
13
|
7
|
1
|
5
|
41-38
|
22
|
Ветеран
|
13
|
7
|
1
|
5
|
45-39
|
22
|
Интер
|
13
|
6
|
2
|
5
|
45-41
|
20
|
Туран
|
13
|
5
|
2
|
6
|
35-38
|
17
|
Сумгаит
|
13
|
5
|
0
|
8
|
35-41
|
15
|
Баку Файр
|
13
|
4
|
1
|
8
|
33-55
|
13
|
Дирчялиш
|
13
|
3
|
1
|
9
|
37-58
|
10
|
Атешгях
|
13
|
2
|
2
|
9
|
45-75
|
8
|
Динамо
|
13
|
2
|
1
|
10
|
36-61
|
7
|
Сиязань
|
13
|
0
|
1
|
12
|
35-84
|
1
İdman.biz