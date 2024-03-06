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"На нас будут давить, чтобы мы обогнали Азербайджан"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 17:56
"На нас будут давить, чтобы мы обогнали Азербайджан"

«На бумаге Швейцария лучше, чем мы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Маргрет Крац, главный тренер Венгрии, соперницы женской сборной Азербайджана по отборочному раунду ЕВРО-2025.

Наставник прокомментировала 1-ю группу континентального первенства. Швейцарский тренер, возглавляющая Венгрию, которой помимо Азербайджана предстоит встретиться со Швейцарией и Турцией, сказала, что возлагает большие надежды на свою команду:

"Нас считают сильнее, чем Азербайджан и Турцию. Конечно, приятно считаться фаворитом против этих соперников. Но это также означает, что на нас будет оказываться определенное давление, чтобы мы превзошли этих соперников. Я оптимистично смотрю на эту группу. Вижу хорошие шансы выйти в плей-офф с первого или второго места».

Отметим, что свой первый матч в отборочном раунде ЕВРО-2025 Азербайджан проведет против Венгрии. Игра состоится 5 апреля. Ответная встреча состоится 12 июля.

İdman.biz

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