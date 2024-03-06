Главный тренер сборной Турции: "Наше преимущество в том, что мы хорошо знаем Азербайджан"

«Дружеские и братские отношения между Турцией и Азербайджаном вечны».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила главный тренер женской сборной Турции по футболу Неджла Гюнгёр Кырагасы.

Наставник сборной оценила жеребьевку ЕВРО-2025. Кырагасы отметила, что встречи с Азербайджаном, Швейцарией и Венгрией в первой группе будут напряженными и интересными:

"Мы знали, что из первой корзины попадется сильная команда. Швейцария хорошо зарекомендовала себя в женском футболе. Они постоянно принимают участие в чемпионатах Европы и мира. Матчи со Швейцарией станут для нас ценным опытом. Мы провели много товарищеских встреч с Азербайджаном. Обе страны хорошо знают друг друга. По этой причине у нас преимущество в том, что мы хорошо знаем Азербайджан. Венгрия также системный коллектив, который старается показывать красивый футбол. Мы постараемся хорошо проанализировать наших оппонентов».

Отметим, что свой первый матч против Турции Азербайджан проведет 31 мая в Баку. Ответный матч состоится 4 июня в Турции.

İdman.biz