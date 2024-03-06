8 Марта 2024
RU

Главный тренер сборной Турции: "Наше преимущество в том, что мы хорошо знаем Азербайджан"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 16:52
Главный тренер сборной Турции: "Наше преимущество в том, что мы хорошо знаем Азербайджан"

«Дружеские и братские отношения между Турцией и Азербайджаном вечны».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила главный тренер женской сборной Турции по футболу Неджла Гюнгёр Кырагасы.

Наставник сборной оценила жеребьевку ЕВРО-2025. Кырагасы отметила, что встречи с Азербайджаном, Швейцарией и Венгрией в первой группе будут напряженными и интересными:

"Мы знали, что из первой корзины попадется сильная команда. Швейцария хорошо зарекомендовала себя в женском футболе. Они постоянно принимают участие в чемпионатах Европы и мира. Матчи со Швейцарией станут для нас ценным опытом. Мы провели много товарищеских встреч с Азербайджаном. Обе страны хорошо знают друг друга. По этой причине у нас преимущество в том, что мы хорошо знаем Азербайджан. Венгрия также системный коллектив, который старается показывать красивый футбол. Мы постараемся хорошо проанализировать наших оппонентов».

Отметим, что свой первый матч против Турции Азербайджан проведет 31 мая в Баку. Ответный матч состоится 4 июня в Турции.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Мы могли победить"
00:36
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы могли победить"

"Сегодня на стадионе была отличная футбольная атмосфера"
Хаби Алонсо: "Мы знали, что нас ждет трудная игра" - ФОТО
00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Мы знали, что нас ждет трудная игра" - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Юбилейный гол "Байера" в Баку
00:09
Азербайджанский футбол

Юбилейный гол "Байера" в Баку

Свой 100-й гол в нынешнем сезоне "Байер" забил, встретившись с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Агент Рамиля: "Он обязательно вернется в Россию"
7 Марта 20:17
Азербайджанский футбол

Агент Рамиля: "Он обязательно вернется в Россию"

"Его команда входит в число фаворитов в борьбе за выход в Суперлигу"
"Карабах" - "Байер". Дуэль N3
7 Марта 19:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Байер". Дуэль N3

Афиша "Карабах" - «Байер» была прекрасна знакома на групповой стадии Лиги Европы, и вот теперь очередной виток противостояния на стадии 1/8 финала

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"
5 Марта 15:50
Футбол

Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"

Mатч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта