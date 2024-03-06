Объявлен календарь игр сборной Азербайджана по женскому футболу на отборочном этапе ЕВРО-2025.
İdman.biz сообщает, что наша команда, которая будет выступать в лиге B, начнет турнир на выезде.
Команда Сиясета Аскерова в первом матче в первой группе встретится с Венгрией.
5 апреля
Венгрия - Азербайджан
9 апреля
Азербайджан - Швейцария
31 мая
Азербайджан - Турция
4 июня
Турция - Азербайджан
12 июля
Азербайджан - Венгрия
16 июля
Швейцария - Азербайджан
Отметим, что финальная стадия турнира пройдет в Швейцарии в 2025 году.
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