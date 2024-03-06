Объявлен календарь игр сборной Азербайджана по женскому футболу на отборочном этапе ЕВРО-2025.

İdman.biz сообщает, что наша команда, которая будет выступать в лиге B, начнет турнир на выезде.

Команда Сиясета Аскерова в первом матче в первой группе встретится с Венгрией.

5 апреля

Венгрия - Азербайджан

9 апреля

Азербайджан - Швейцария

31 мая

Азербайджан - Турция

4 июня

Турция - Азербайджан

12 июля

Азербайджан - Венгрия

16 июля

Швейцария - Азербайджан

Отметим, что финальная стадия турнира пройдет в Швейцарии в 2025 году.

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