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Объявлен календарь игр сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 14:29
Объявлен календарь игр сборной Азербайджана

Объявлен календарь игр сборной Азербайджана по женскому футболу на отборочном этапе ЕВРО-2025.

İdman.biz сообщает, что наша команда, которая будет выступать в лиге B, начнет турнир на выезде.

Команда Сиясета Аскерова в первом матче в первой группе встретится с Венгрией.

5 апреля
Венгрия - Азербайджан

9 апреля
Азербайджан - Швейцария

31 мая
Азербайджан - Турция

4 июня
Турция - Азербайджан

12 июля
Азербайджан - Венгрия

16 июля
Швейцария - Азербайджан

Отметим, что финальная стадия турнира пройдет в Швейцарии в 2025 году.

İdman.biz

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