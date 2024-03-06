Полузащитник "Байера": "Не ожидаю, что в бакинской игре у нас возникнут серьезные проблемы"

"Я не ожидаю, что во время игры в Баку у нас возникнут серьезные проблемы".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Байера" Роберт Андрих.

30-летний полузащитник принял участие в пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Карабаха" в Баку. Опытный футболист высказал свое мнение о матче, который состоится завтра:

«Конечно, есть разница между 1-2-часовым и 5,5-часовым полетом. Но мы уже достаточно профессиональные. Некоторые игроки после приобретения опыта не испытывают с этим проблем. Для этого есть и разные варианты. Мы воспользуемся всем этим».

Отметим, что первая игра "Карабаха" против немецкого клуба начнется завтра в 21:45.

İdman.biz