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Кто может быть президентом АФФА? - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 13:00
Кто может быть президентом АФФА? - ВИДЕО

«Кто может быть президентом АФФА, четко написано в уставе учреждения. 34 члена могут подать заявку в АФФА на пост президента и в Исполнительный комитет».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший член исполкома АФФА Яшар Сеидов, выступая на передаче "İdman Bizdə".

Президент «Динамо», выступающего во II лиге, поделился своим мнением о предстоящих президентских выборах в АФФА. Он сообщил, что исполком уже установил квоту в 34 члена:

"Если бы президент АФФА Ровнаг Абдуллаев снова выдвинул свою кандидатуру, то наверняка имел бы право на прямое голосование. Но поскольку он этим правом не воспользовался, число сократилось с 35 до 34. Исполнительный комитет состоит из 13 человек, один из которых является президентом АФФА. Из 12 человек 5 отбираются от клубов Премьер-лиги, по 2 от Региональной федерации футбола, Федераций полевого футбола и общественных объединений.

Сеидов также упомянул, какие критерии необходимы для того, чтобы стать президентом АФФА:

«Кто может быть президентом АФФА? В уставе четко прописано, что эту должность могут занимать прямые и косвенные члены организации, имеющие отношение к футболу и деятельность которых связана с активным футболом. Они должны представить свои кандидатуры в АФФА за 15 дней до начала отчетно-выборной конференции. За 10 дней до выборов генеральный секретарь должен направить самую свежую информацию о членах непосредственно членам. После этого кандидатуры на пост президента АФФА и Исполнительного комитета больше не могут быть выдвинуты. Потому что процедура завершающая. Тогда мы все будем ждать отчетно-выборной конференции».

Отметим, что очередная отчетно-выборная конференция АФФА состоится 2 апреля.

Эмин Ага

İdman.biz

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