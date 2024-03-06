"Сумгаит" не забил, "Одлар Юрду" снова проиграл

Стартовал XIII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 22 гола. «Одлар Юрду», находящийся в группе лидеров, вновь потерпел поражение. «Сумгаит» стал единственной командой, завершившей день без забитого гола.

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 6 марта.

Чемпионат Азербайджана

XIII тур

5 марта

«Динамо» - «Баку Файр» - 1:3

«Атешгях» - «Ветеран» - 3:7

«Сумгаит» - «Абшерон» - 0:4

«Одлар Юрду» - «Дирчялиш» - 1:3

Зира 12 12 0 0 66-17 36 Бирбаша Баку 12 10 0 2 70-15 30 Одлар Юрду 13 8 0 5 39-34 24 Галакси 12 7 2 3 40-35 23 Реал 12 7 2 3 48-40 23 Абшерон 13 7 2 4 39-34 23 Азнур 12 7 1 4 40-36 22 Ветеран 13 7 1 5 45-39 22 Интер 12 5 2 5 43-40 17 Туран 12 5 2 5 35-36 17 Сумгаит 13 5 0 8 35-41 15 Баку Файр 13 4 1 8 33-55 13 Дирчялиш 13 3 1 9 37-58 10 Атешгях 13 2 2 9 45-75 8 Динамо 13 2 1 10 36-61 7 Сиязань 12 0 1 11 32-71 1

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