"Сумгаит" не забил, "Одлар Юрду" снова проиграл

Стартовал XIII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 4 матча.
В этих матчах было забито 22 гола. «Одлар Юрду», находящийся в группе лидеров, вновь потерпел поражение. «Сумгаит» стал единственной командой, завершившей день без забитого гола.
Отметим, что остальные матчи тура пройдут 6 марта.
Чемпионат Азербайджана
XIII тур
5 марта
«Динамо» - «Баку Файр» - 1:3
«Атешгях» - «Ветеран» - 3:7
«Сумгаит» - «Абшерон» - 0:4
«Одлар Юрду» - «Дирчялиш» - 1:3
|
Зира
|
12
|
12
|
0
|
0
|
66-17
|
36
|
Бирбаша Баку
|
12
|
10
|
0
|
2
|
70-15
|
30
|
Одлар Юрду
|
13
|
8
|
0
|
5
|
39-34
|
24
|
Галакси
|
12
|
7
|
2
|
3
|
40-35
|
23
|
Реал
|
12
|
7
|
2
|
3
|
48-40
|
23
|
Абшерон
|
13
|
7
|
2
|
4
|
39-34
|
23
|
Азнур
|
12
|
7
|
1
|
4
|
40-36
|
22
|
Ветеран
|
13
|
7
|
1
|
5
|
45-39
|
22
|
Интер
|
12
|
5
|
2
|
5
|
43-40
|
17
|
Туран
|
12
|
5
|
2
|
5
|
35-36
|
17
|
Сумгаит
|
13
|
5
|
0
|
8
|
35-41
|
15
|
Баку Файр
|
13
|
4
|
1
|
8
|
33-55
|
13
|
Дирчялиш
|
13
|
3
|
1
|
9
|
37-58
|
10
|
Атешгях
|
13
|
2
|
2
|
9
|
45-75
|
8
|
Динамо
|
13
|
2
|
1
|
10
|
36-61
|
7
|
Сиязань
|
12
|
0
|
1
|
11
|
32-71
|
1
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