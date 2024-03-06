«Моя футбольная карьера, которая продолжалась до 40 лет, связана только с Хорватией».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал Крунослав Рендулич, новый главный тренер "Сабаха".

В интервью пресс-службе клуба хорватский специалист рассказал о своей тренерской карьере: "Я начал тренировать в 2018 году после завершения футбольной карьеры. С тех пор я тренировал несколько клубов Хорватии. Моим последним местом работы был клуб «Зрински» из Боснии и Герцеговины. С гордостью могу сказать, что мы добились отличных результатов, выиграв и кубок, и чемпионат. Кроме того, мы вошли в историю как первый боснийский клуб, принявший участие в групповом этапе еврокубков».

Рендулич рассказал о будущих целях Сабаха:

«Ментальная и физическая сила очень важна для футболистов. Я сам был очень амбициозен как футболист, и мне нравятся игроки такого типа. Даже талантливым футболистам нужна решимость и желание добиться успеха. С первого дня работы у меня есть свои цели, и я хочу достичь их как можно скорее и на самом высоком уровне. Если вы будете преследовать маленькие цели в футболе, спорте и жизни, это не приведет вас к большим целям. Достичь цели в этом сезоне возможно, сосредоточившись на больших целях. Мы должны быть амбициозными и бороться за 2-е место. У нас достаточно качественная команда, чтобы добиться этого. Я хочу сказать болельщикам, что мы будем усердно работать, бороться до конца и всегда будем готовы».

Отметим, что «Сабах» подписал с хорватским специалистом контракт сроком на 1,5 года.

İdman.biz