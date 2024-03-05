Капитан сборной: "Хотим добиться исторического результата"

«Нам попались очень сложные соперники. У Швейцарии очень сильные игроки. У меня нет информации о Венгрии, но я знаю, что это хорошая команда».

Об этом İdman.biz заявила футболистка сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде.

29-летняя капитан команды оценила жеребьевку отборочного раунда ЕВРО-2025. Она сказала, что будет непросто играть в группе со Швейцарией, Турцией и Венгрией:

"С Турцией мы играли 2 года назад. Это была очень тяжелая игра. В общем, непростые противники. Сильнейшая в группе - Швейцария. С другими командами тоже придется сложно. Женский футбол развился настолько хорошо, что простых соперников не осталось. Я всегда люблю говорить о реалиях. Я за то, чтобы высказывать мнение после результата. Мы постаремся сделать все, что в наших силах. На данный момент я не могу сказать, какого результата мы можем добиться. Но надеемся, конечно, на хороший результат. По крайней мере, мы постараемся быть вторыми в группе. Потому что наши соперники будут претендовать на выход в финальную часть чемпионата Европы. Время покажет. Мы хотим добиться исторического результата».

Отметим, что встречи этапа Лиги пройдут в апреле-июле. Матчи плей-офф пройдут в октябре-ноябре.

Эмин Ага

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