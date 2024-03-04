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ТИШИНА в "Нефтчи" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
4 Марта 2024 13:15
ТИШИНА в "Нефтчи" - ВИДЕО

Руководство «Нефтчи» отказалось комментировать нападение болельщиков на базу.

Представители бакинского клуба отказались отвечать на вопросы İdman.biz по поводу инцидента.

Неприятный инцидент произошел после матча 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана между «Нефтчи» и «Карабахом». Фанаты представителя столицы ночью напали на базу клуба.

Недовольные поражением от "Карабаха" со счетом 1:4 и неудачными результатами, болельщики бросили факел на базу. Они потребовали от руководства заявления о текущей ситуации в клубе. Болельщики заявили, что предпримут более серьезные шаги, если результаты не улучшатся.

Отметим, что «Нефтчи» отстает от «Карабаха» на 24 очка в турнирной таблице Премьер-лиги и занимает 3-е место.

İdman.biz

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