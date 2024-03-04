Для рекорда в Премьер-лиге Азербайджана не хватило одного гола

В 25-м туре Премьер-лиги Азербайджана было забито 18 голов.

Как сообщает İdman.biz, это третья результативность в сезоне.

Больше - 19 голов было зафиксировано только в X и XVI турах.

Одного гола не хватило, чтобы повторить рекорд. Средняя продуктивность составила 3,60.

В каждой из игр "Нефтчи" - "Карабах" (1:4) и "Габала" - "Сабаил" (2:3) было забито по 5 голов. В матче «Сумгаит» – «Кяпаз» (1:3) это число было равно 4. В поединках «Сабах» - «Араз-Нахчыван» (2:0) и «Зира» - «Туран Товуз» (1:1) было зафиксировано по два гола.

İdman.biz