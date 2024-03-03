Предложение на пост главного тренера сборной Азербайджана: "Давайте пригласим Мусаева в сборную" - ВИДЕО

Стала известна причина, по которой Махмуд Гурбанов, бывший футболист и главный тренер сборной Азербайджана, играл по-разному в сборной и в «Нефтчи».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев, который был гостем передачи "İdman Bizdə".

Он вспомнил разговор об этом, когда был вице-президентом «Нефтчи»:

«Однажды Рамиз Мирзаев спросил Махмуда о том, что он играет по-разному в «Нефтчи» и в сборной. Это может подтвердить и сам Махмуд Гурбанов. Он ответил, что господин Рамиз, когда я нахожусь на поле, то слышу голос господина Рамина и получаю дополнительную силу. Еще он в шутку сказал, что надо взять Рамина на должность главного тренера в сборную.

Отметим, что Мусаев был президентом ПФЛ в 2008-22 годах.

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