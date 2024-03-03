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5 голов в Габале, "Карабах" добил "Нефтчи" на 90+3 и 90+7-й - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
3 Марта 2024 21:00
5 голов в Габале, "Карабах" добил "Нефтчи" на 90+3 и 90+7-й - ВИДЕО

Сегодня завершился 25-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, последние матчи тура прошли в Габале и Баку.

Аутсайдер «Габала» принял «Сабаил». В случае победы в этом матче команда гостей могла подняться на 2-е место, что и произошло в итоге. Ранее столичный клуб в этом сезоне отпраздновал победу в обоих матчах. На этот раз "Сабаил" проигрывал со счетом 0:2, но после красной карточки, показанной игроку соперника, сумел совершить невероятный камбэк и победить 3:2.

В заключительном матче тура сошлись самые титулованные клубы страны. Чемпион на выезде встретился с «Нефтчи». В интересном противостоянии "Карабах" добил своего соперника на 90+3 и 90+7-й минуте, разгромив оппонента со счетом 4:1.

Отметим, что в первых 3-х играх тура "Кяпаз" обыграл "Сумгаит" (3:1), "Сабах" - "Араз-Нахчыван" (2:0), матч "Зира" - "Туран Товуз" завершился вничью (1:1).

Премьер-лига Азербайджана
XXV тур
3 марта
16:00. «Габала» – «Сабаил» – 2:3

Гол: Урфан Аббасов (13), Осама Халайла (26); Юсиф Набиев (58), Руфат Абдуллазаде (65), Нир Бардеа (90+1)

Красная карточка - Лукас Африко ("Габала", 41)

Главный судья: Рауф Джабаров
«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 2. Илькин Киртимов, 34. Урфан Аббасов (к), 12. Ниджат Алиев, 7. Эмиль Сафаров, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африко, 3. Зураб Очигава, 99. Ахмед Айзая, 9. Айюб Аллаш, 72. Осама Халайла
Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 28. Мурад Мусаев, 14. Ульви Искендеров, 5. Рауф Гусейнли, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 27. Эшгин Ахмедов, 10. Клесио Баук, 17. Яови Акакпо, 8. Гилад Абрамов
Главный тренер: Кахабер Цхададзе

«Сабаил»: 1. Салахат Агаев, 74. Юсиф Набиев (к), 17. Рафаэль Магеррамли, 11. Руфат Абдуллазаде, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 77. Аюб Масика, 9. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 55. Нир Бардеа, 21. Анас Наджа
Резервные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 15. Вугар Гасанов, 8. Бахадур Газиев, 18. Сулейман Ахмедов, 19. Самир Абдуллаев, 7. Мади Кета, 44. Ядин Лугаси, 14. Сулейман Аллуш
Главный тренер: Шахин Диниев
Габалинский городской стадион

19:00. «Нефтчи» – «Карабах» – 1:4

Голы: Филип Озобич (71, пенальти); Нариман Ахундзаде (47), Торал Байрамов (60, пенальти, 90+3), Леандро Андраде (90+7)

Главный судья: Эльчин Масиев
«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 10. Филип Озобич, 8. Эмин Махмудов (к), 2. Гара Гараев, 19. Азер Салахлы, 4. Марк Тамаш, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 11. Килан Лебон, 88. Брайан Морено, 77. Егор Богомольский
Резервные игроки: 1. Иван Бркич, 30. Агиль Мамедов, 14. Эдди Исрафилов, 3. Ходжат Хагверди, 17. Рахман Гаджиев, 26. Омар Булудов, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 6. Диего Вальдес, 9. Андре Шиньяшики, 20. Альфа Конте
Главный тренер: Миодраг Божович

"Карабах": 99. Андрей Лунёв, 55. Бадави Гусейнов (к), 13. Бахлул Мустафазаде, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 29. Марко Вешович, 10. Абдулла Зубир, 66. Патрик Андраде, 7. Ясин Бензия, 8. Марко Янкович, 15. Леандро Андраде
Резервные игроки: 23. Лука Гугешашвили, 89. Амин Рамазанов, 20. Ричард Алмейда, 5. Максим Медведев, 30. Аббас Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 44. Эльвин Джафаргулиев, 11. Адама Диакаби, 18. Олавио Жуниньо, 2. Матеуш Силва, 6. Хулио Ромао, 19. Редон Джиджа
Главный тренер: Гурбан Гурбанов
"Нефтчи Арена"

1

Карабах

25

19

3

3

65-21

60

2

Сабаил

25

10

7

8

39-37

37

3

Нефтчи

25

10

6

9

28-26

36

4

Сумгаит

25

9

9

7

24-30

36

5

Зира

25

9

9

7

18-14

36

6

Сабах

25

9

7

9

34-30

34

7

Туран Товуз

25

8

8

9

38-35

32

8

Араз-Нахчыван

25

8

7

10

26-33

31

9

Кяпаз

25

7

5

13

25-42

26

10

Габала

25

4

3

18

18-48

15

Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») – 15 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») – 11 голов

İdman.biz

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