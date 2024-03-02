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Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов

Азербайджанский футбол
Новости
2 Марта 2024 14:43
Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов

Стало известно количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Байер" 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.

Хотя до встречи, которая состоится 7-го марта, осталось 5 дней, билеты уже заканчиваются. На данный момент продано 27 000 билетов на первую встречу, которая пройдет в Баку.

Ожидается, что ограниченное количество оставшихся билетов будет распродано в ближайшее время. Это значит, что на арене будет очередной аншлаг.

Болельщики могут приобрести билеты в точках продаж «Iticket.az», фан-магазине ФК «Карабах» в «Парк Бульваре», а также в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. «Чанган Азербайджан» реализует билеты VVIP, VIP и CAT 1.

Отметим, что матч, который пройдет 7 марта на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

İdman.biz

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