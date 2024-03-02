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Азербайджанский футболист, выступающий в Таиланде: "Здесь знают только "Карабах" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО - ФОТО

Азербайджанский футбол
Интервью
2 Марта 2024 13:48
Азербайджанский футболист, выступающий в Таиланде: "Здесь знают только "Карабах" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО - ФОТО

Интервью футболиста клуба Первой лиги Таиланда "Сарабури Юнайтед" Мамеда Гулиева сайту İdman.biz

- Многие думали, что Рамиль Шейдаев был единственным нашим футболистом, игравшим в Таиланде. Он уже уехал в Турцию. Вы играете в этой стране уже 4 года. Как воспитанник «Равана» решил поехать в Таиланд?

- Причина, по которой я покинул Азербайджан, заключалась в небольшом количестве команд. На данный момент есть много хороших игроков, у которых истекают контракты и сложно найти команду. В этом случае они переходят в 1-ю лигу. Но я этого не хотел и поэтому пришёл сюда.

- В чем сложности выступления в чемпионате Таиланда для азербайджанского футболиста?

- Я бы не сказал, что это сложно, но здесь есть лимит на легионеров. Они много думают при выборе. Иностранец, которому дают шанс, должен быть ведущим футболистом. Первые дни были немного трудными. Тебе предстоит адаптироваться к другому чемпионату, и все ждут от тебя отличной игры.

- Тогда вы считаете свою игру удовлетворительной?

- На мой взгляд, она неплоха. В текущем сезоне я забил 11 голов в 23 матчах. Кроме того, у меня было 7 результативных передач.

- Какова финансовая ситуация в клубах первой лиги Таиланда?

- Хорошая. Будь то высшая лига или низшая лига. Не буду говорить, какую зарплату я получаю. Конечно, дополнительным преимуществом является то, что в договор включены виза, билеты и другие вопросы.

- Рамиль Шейдаев некоторое время назад был в «Бурирам Юнайтед». Вы наблюдали за его игрой?

- Да, я смотрел игры Рамиля, когда он был здесь.

- Как было воспринято его взаимное нарушение контракта в Таиланде?

- Собственно, статей на эту тему я не нашел.

- Знают ли азербайджанские клубы в Таиланде?

- Есть только информация о "Карабахе".

- Но если бы была возможность вернуться в Азербайджан, вы бы ее рассмотрели?

- Если будут предложения, да.

Эмин Ага

İdman.biz

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