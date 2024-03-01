Представитель "Байера": "Хаби много об этом говорил"

"Руководство клуба не волнуется, что Хаби Алонсо, главный тренер "Байера", соперника "Карабаха" в Лиге Европы, получил многочисленные предложения".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.

Он прокомментировал тот факт, что испанский специалист является целью европейских грандов: "Я уверен и оптимистичен. Самое главное для тренера - комфорт и чувство, что он находится на своем месте. Хаби много говорил об этом».

Отметим, что Алонсо тренирует «Байер» с октября 2022 года.

İdman.biz