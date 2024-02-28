Легионер "Кяпаза": "Не могу наесться вашими шашлыками"

«Жители Гянджи очень теплые люди. Я могу сказать это по их отношению к себе».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью пресс-службе клуба заявил полузащитник "Кяпаза" Жуниор Мартинс.

Бразильский футболист подчеркнул поддержку болельщиков:

«Они уделяют нам внимание и уважают. Я стараюсь заслужить их доверие своей игрой. Все неплохо. Мои дни здесь проходят хорошо. Семья тоже время от времени приезжает в Гянджу. Некоторое время назад они вернулись на родину. Я люблю азербайджанскую кухню. Мне просто сложно запомнить названия блюд. Ваши шашлыки очень вкусные. Человек не может ими наесться».

24-летний футболист рассказал, что с приходом на пост главного тренера Адиля Шукурова в его игре произошла разница в лучшую сторону:

"Наша результативность выросла. Мы выигрываем и проигрываем. Но наша игра улучшается с каждым днем. Команда старается играть хорошо и добиваться результатов. Это футбол, иногда просто не везет. Мы полны решимости остаться в чемпионате. Также хочу выразить благодарность нашим болельщикам. Они всегда с нами и поддерживают нас. Даже когда мы проигрываем, они не оставляют нас в одиночестве. Мне бы хотелось, чтобы на наши матчи приходило больше болельщиков».

Отметим, что Мартинс запомнился 3 голами и 3 результативными передачами в 24 матчах, сыгранных им в составе "Кяпаза" в этом сезоне. Гянджинцы занимают 9-е место в Премьер-лиге с 23 очками.

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