Гурбан Гурбанов: "После выхода в плей-офф мы поговорили по телефону с господином Президентом Ильхамом Алиевым, он поздравил и выразил свое одобрение"

«Это действительно долгая история. Я в этой команде уже почти 15 лет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в интервью турецкой прессе.

52-летний эксперт рассказал о пути, ведущем к историческим результатам в Европе. Гурбанов вспомнил свой приход в "Карабах":

"Вначале у нас были проблемные дни и игры. Когда мы приехали в «Карабах», то провели встречи с руководством. После нескольких встреч было сказано, что они очень серьёзно относятся к этой команде. Президент клуба Абдулбари Гозал сказал мне, что обещал Гейдару Алиеву, что будет продвигать эту команду в Европе. Такая миссия была поставлена ​​перед нами».

Гурбанов также рассказал о первых успехах:

«Для меня как азербайджанца это стало большой мотивацией. Хоть мы и не добились очень хорошего результата в чемпионате, но выиграли Кубок Азербайджана и начали выступать в Лиге Европы. Сначала мы вышли в плей-офф в еврокубках. Для того времени это был огромный успех. После того, как вышли в плей-офф, мы поговорили по телефону с господином Президентом Ильхамом Алиевым, он поздравил и выразил свое одобрение. Это стало дополнительным поводом для усиления нашей работы, дополнительной мотивацией. Сейчас 15-16-й год нашей работы. Так началась наша карьера, был заложен фундамент нашей работы. Известно, что значит для нас название "Карабах" и какое внимание мы уделяем клубу. Вместе с руководством мы проделали большую работу, чтобы сохранить это имя. Сегодня мы видим результаты этого».

Гурбанов подчеркнул важность названия «Карабах»:

«Мы работаем здесь с большой ответственностью и сердцем. У нас хорошая команда с точки зрения руководства, персонала и игроков. Так обстоит дело сегодня. Мотивация начинается с меня, с того, как я настраиваюсь и готовлюсь к играм. Потом я требую этого от игроков. Наша главная мотивация - это название этой команды - «Карабах». Всем легионерам рассказывают, что означает Карабах и каково значение этого имени для Азербайджана. К счастью, легионеры тоже заинтересованы. У нас есть отдельная рабочая группа, которая информирует футболистов о стране и Карабахе. Они это понимают».

Главный тренер также коснулся состоявшегося в Ханкенди матча против МОИКа:

"После нашей славной победы, после 44-дневной войны, игроки лучше поняли, что на самом деле означает название "Карабах". Мы стартовали, играли в Ханкенди. Это был матч Кубка Азербайджана с МОИКом. Это был очень важный день. В просмотре матча приняли участие и глава страны, и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Были задействованы практически все государственные органы. Там же были и дети шехидов. Это был незабываемый день. Конечно, это было начало, и начало очень серьёзное. Я не верю, что кто-то забудет этот день. Сегодня мы можем много говорить об этом, какие ощущения были, как готовились, что чувствовали игроки. Я сам был в Ханкенди впервые. Я раньше бывал в Шуше, но в Ханкенди не был. Это был очень важный день. Спасибо, глава страны согласился и решил провести там такой матч, и сам принял в его просмотре участие. Это было великое послание всему миру».

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