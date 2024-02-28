"У всех праздник, а у меня - опустошение" - ИНТЕРВЬЮ вратаря "Карабаха" - ФОТО

İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат" представляет интервью с вратарем "Карабаха" Андреем Луневым - о безумных играх с португальцами, звонке из сборной и старой гвардии «Зенита».

Андрей Лунев единственным из российских футболистов принял участие в первом весеннем раунде Лиги Европы. А его команда выдала самый безумный матч прошлой недели и главную сенсацию стадии: проигрывая «Браге» 0:2 в меньшинстве, забила два в дополнительное время и прорвалась в 1/8 финала. Где в третий-четвëртый раз за сезон сразится с «Байером». Предыдущим клубом Лунева.

Когда шумиха вокруг бакинской феерии немного стихла, мы созвонились с Андреем и обсудили последние события в жизни его и «Карабаха».

— Бывали в вашей практике такие триллеры, как ответка с «Брагой»?

— Не было. Дополнительное время дважды играли в Лиге Европы, но на этапе квалификации. А именно такое развитие событий — впервые в карьере.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч

22 февраля 2024, четверг. 21:45

Карабах (Агдам, Азербайджан) - Брага (Брага, Португалия) - 2:3 ДВ

Голы: 0:1 Фернандеш – 70' 0:2 Джало – 83' 1:2 Силва – 102' 1:3 Банза – 115' 2:3 Ахундзаде – 120+2'

Удаления: Джафаргулиев – 57' / нет

— Вашего игрока болгарский судья по делу удалил?

— Честно говоря, первый фол я не видел и не помню, а второй — по делу, чистая жёлтая.

— Атмосфера на стадионе в Баку была огонь?

— Шикарная атмосфера, полный стадион, хорошая поддержка. Возможно, именно в ней мы и черпали дополнительные силы на экстра-таймы и сумели забить дважды. Это благодаря болельщикам.

— Спасительный гол на 120+2-й минуте — как это было?

— Фантастически! Был фол и быстрый розыгрыш от нашего капитана, опытного защитника. Он быстро увидел открытого игрока, и молодой парень, который в первом матче не реализовал такой же 100-процентный момент, принёс нам путёвку в следующий раунд.

— Даже вдесятером при 0:2 и 1:3 верили, что такое возможно?

— Конечно! Было неприятно потерять игрока и пропустить два мяча. Но всё равно я верил. По ходу двух матчей мы были сильнее и по моментам, и по игре. Мне кажется, «Карабах» больше заслуживал прохода в 1/8 финала.

— Что творилось у вас в раздевалке?

— Положительные эмоции, радость — атмосфера праздника. Заходило много разных людей. Но у меня лично — опустошение в физическом и эмоциональном плане — настолько устал. Поэтому был более сдержан в эмоциях.

— После таких игр можно просить и двойные премиальные?

— Здесь немножко другая ситуация с премиальными, а особенно с двойными. Пока ничего не было (улыбается).

— После матча Баку гудел?

— Думаю, что да. Я-то не видел, так как на улицу не выходил. Сразу поехал домой, потому что было поздно. Но какие-то видео попадались на глаза, что творилось у метро, у стадиона. Болельщики радовались — они это заслужили.

— Вы ведь за этим драйвом и шли в «Карабах»?

— В первую очередь. Конечно, это была главная причина.

— К единственному россиянину на этом этапе Лиги Европы было повышенное внимание?

— А разве я единственный?

— На этой стадии — да. Команда Миранчука с 1/8 финала включится.

— Вот хотелось оказаться с ним на одной стадии. Понятное дело, что после игры было много сообщений. До матча особого внимания не чувствовал. Я к этому спокойно отношусь.

— Согласно статистике, вы чаще всех в еврокубках спасаете свои ворота. В каждом матче работы полно?

— Не сказать, что полным-полно работы. В каких-то играх больше, в каких-то — меньше. Например, сейчас с «Брагой» не было моментов, когда приходилось спасать. Были с пропущенными мячами — не получилось выручить. Мне эти статистические моменты приятны, но я на них особого внимания не обращаю. Стараюсь делать свою работу. Важнее командные результаты.

— Столько работы, как сейчас в Лиге Европы, у вас, наверное, с «Уфы» не было?

— Почему? Даже за «Зенит», когда играли в еврокубках, всегда была работа. Но так много, наверное, с «Уфы» не было.

— Тяжело переключаться с внутренней лиги на Европу и обратно?

— Наоборот, легко, потому что это долгожданные игры. Атмосфера футбола, полный стадион, качество футбола совершенно другое. Всего этого очень сильно ждёшь.

— Но в чемпионате Азербайджана «Карабах» в большей степени доминирует, тогда как в Европе — обороняется?

— Я бы не сказал, что в еврокубках мы больше защищаемся. Ответный матч с «Брагой» — просто стечение обстоятельств, потому что было удаление. А до него мы тоже создали много моментов. Понятно, что в Европе другого уровня соперники, нежели в чемпионате. Есть давление, болельщики — всё это накладывает отпечаток на игру. Разница, конечно, есть, но мы стараемся играть в свой футбол что в чемпионате, что в еврокубках. Глобально наша игра не отличается

— Как отреагировали на результаты жеребьёвки 1/8 финала? «Байер» вас просто преследует.

— С одной стороны, очень приятно, что с ними снова придётся сыграть. А с другой — лучше бы это случилось на другой стадии, а сейчас попался соперник полегче. Есть свои плюсы в том плане, что сыграли с ними две игры — знакомая нам команда. Есть понимание, как они играют, как мы можем против них играть, какие их сильные и слабые стороны. Есть и отрицательные моменты. Это футбол. Играть можно и нужно с любым соперником.

— Для вас ноябрьская встреча с «Байером» вышла огорчительной — замена на 85-й минуте и упущенная «Карабахом» ничья в компенсированное время.

— Было дело. В эпизоде с травмой пошёл прострел, и в борьбе с защитником нападающий влетел в меня на полной скорости — получил сильный ушиб костей. Слава богу, обошлось без серьёзных последствий. Следующий еврокубковый матч я уже играл. Ещё повезло, что была паузы на сборные, поэтому было время восстановиться.

— С кем-то из бывших одноклубников по «Байеру» вы на связи?

— В первую очередь с вратарями, но сейчас уже реже общаемся. Есть ребята, которые помогали, они в клубе работают, с ними на связи.

— Не шутили между собой, что так часто с ними играете?

— С тренерами вратарей созванивались. А у нас ещё тренерский штаб ездил туда на стажировку буквально месяц назад. Шпионы, можно сказать, ха-ха.

— «Байер» по делу лидирует в Бундеслиге?

— Я многие игры смотрел и могу сказать, что рядом с ними сейчас никого нет. Даже «Бавария» по последнему матчу очень далеко, именно по игре. Только чудо может помешать им стать чемпионами.

— Сильно изменилась команда после вашего ухода?

— Прибавились три, наверное, игрока, которые внесли определённые краски и добавили качества. Конечно, стилистически игра поменялась, и это даёт результат. 30 с лишним игр команда идёт без поражений. Не вижу ничего удивительного в этом плане, ребята — молодцы.

— Прогресс Хаби Алонсо тоже не удивляет? Всё-таки до «Байера» он никого не тренировал на взрослом уровне.

— Да, но Алонсо был первоклассным футболистом, который много выиграл, поэтому нет, не сильно удивляет. Его требования просты для понимания. Там нет никаких сверхидей, но качество реализации и требования дают свой результат. Опять же, работа селекционной службы вместе с тренерским штабом приводит к такому успеху. Удивления нет. Как показывает практика, хорошие игроки часто впоследствии вырастают в больших тренеров. Например, Зидан выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов. Это говорит о качестве. Великий игрок стал великим тренером и вошёл в историю. Так же и Алонсо. Удивительного здесь ничего не вижу.

— Можно сказать, что вы сейчас навёрстываете то, что было упущено в Германии в плане игровых минут?

— Я и шёл за тем, чтобы была практика. Желательно, чтобы были еврокубки.

— В целом довольны, как всё складывается для вас в Баку?

— Грех жаловаться.

— Обустроились на новом месте?

— Да, более-менее. Ребёнок в садик ходит, у жены тоже всё есть. Квартира есть, кушать есть. Всё нормально.

АНДРЕЙ ЛУНЕВ С СУПРУГОЙ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ЛУНЕВА

— На знаменитую улочку из «Бриллиантовой руки» ходили?

— Да, были в Старом городе. К сожалению, мы приехали уже в августе. Погода менялась: то тепло, то холодно. А сейчас зима, и особо не прогулять. Будет теплее — выберемся ещё не раз.

— «Карабах» — это азербайджанский вариант «Зенита»?

— Отчасти, наверное, можно и так сказать. Хотя есть много и несопоставимых моментов.

— Ваш трансфер в «Байер» был ошибкой?

— Я никогда не воспринимал его как ошибку. Просто не совсем удачный этап в плане реализации своих амбиций и целей. Но я не могу назвать это ошибкой.

— Возможность остаться в Леверкузене существовала?

— В ноябре-декабре был такой разговор. Они хотели меня оставить. Но я понимал, что глобально ситуация не изменится. А потом ещё и травма случилась, которая сделала дальнейшие перспективы совсем туманными. Поэтому я не думал остаться. Хотел играть и для себя принял решение.

— Тогда варианты возвращения в Россию даже не рассматривали?

— До определённого этапа — нет. Но по мере восстановления после травмы стали появляться варианты из России. В голове возникла мысль о возвращении. Но, слава богу, получилось так, как получилось.

— Варианты были из верхней части турнирной таблицы?

— Нет.

— У нас недавно вышло большое интервью с Михаилом Кержаковым. Он там намекнул на возможное завершение карьеры.

— Да, читал, очень хорошее интервью.

— Вас подобные мысли ещё не посещают?

— Ни в коем случае. Михаил старше меня на четыре года, совершенно другой возраст. Поэтому пока нет.

— Сколько ещё лет хотелось бы поиграть?

— Здоровье есть, желание — тоже, а там сколько бог даст.

— С кем-то из зенитовских остались на связи?

— В основном с людьми из административного штаба — медработники, тренерский состав. Много поменялось ребят. Вот и Сутормин с Чистяковым ушли. Из русской старой гвардии остались только Керж, Васюта да Ерохин. А так больше и не с кем поболтать. Чистяков сменил клуб. Когда они приезжали на матч с «Нефтчи», было приятно увидеться с ребятами, тепло пообщались.

АНДРЕЙ ЛУНЕВ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ЧЕМПИОНСТВА «ЗЕНИТА»

ФОТО: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

— «Зенит» — «Спартак» планируете смотреть?

— Не помню точно, какой у нас график. Если не будет тренировок или ещё чего-то, то обязательно посмотрю.

— Второе место «Зенита» в чемпионате удивляет?

— Промежуточный итог не особо интересен — только конечный результат.

— Нет сомнений, что в результате будут на первом месте?

— Никаких сомнений. Если только какое-то стечение обстоятельств не случится. Здесь всё зависит конкретно от «Зенита», всё у них в руках.

— Вы пять с половиной лет не играли в сборной. После таких удачных выступлений, ждёте звонка?

— Звонок был, а вызова — пока ещё нет. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду. Так или иначе, вызов — это оценка проделанной работы. Было бы очень приятно.

— Как я понимаю, вы с Кафановым общались?

— Да, он мне звонил, поздравлял с проходом, игрой.

— «Лунев — самый сильный российский вратарь за границей» — приятно слышать такие оценки от Кафанова?

— Когда такой квалифицированный тренер, как Кафанов, даёт подобную оценку — это приятно. Любому было бы приятно.

— С Карпиным ещё не было общения?

— Нет, не было.

— Есть чувство недосказанности от выступлений за сборную? Не доиграли своё?

— Конечно. Хотелось бы компенсировать.

— Как из Баку из Москвы сейчас добираться?

— Без проблем. Есть прямые рейсы.

— Когда последний раз на родину выбирались?

— Летом приезжал в Москву на свадьбу друга. А так больше времени в Питере провожу.

— Ваш дом теперь — Петербург?

— Тяжело сказать, где дом. Есть квартира в Питере, ребёнок родился там, друзей много. При этом в Москве у меня семья живёт. Жена вообще из Уфы, поэтому на три города разрываемся. Больше времени в Питере проводим, там весь быт.

— Про товарищеские матчи сборной говорят, что часто не хватает настроя. У вас с этим порядок?

— Не понимаю этих разговоров. Какой может быть недонастрой при бане на официальные матчи? Это всё выдумки или оправдания со стороны журналистов. Любая международная игра — всегда повод проявить себя. Понятно, что соперники не того уровня, которые были до бана. Но сборная — это всегда лучшие российские игроки на данный момент. В любом случае ты должен показывать свой уровень. В играх за сборную не нужно какой-то дополнительной мотивации. Это стоит особняком для каждого спортсмена. Вызов в сборную — оценка твоей игры.

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