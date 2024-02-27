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47-й в Европе: доход "Карабаха" превысил 10 миллионов

Азербайджанский футбол
Новости
27 Февраля 2024 13:37
47-й в Европе: доход "Карабаха" превысил 10 миллионов

Стали известны клубы, заработавшие больше всего в текущем сезоне еврокубков.

Как сообщает Idman.biz, чемпион Азербайджана "Карабах" вошел в "Топ-50".

Агдамский клуб, начавший борьбу в Лиге чемпионов и дошедший до 1/8 финала Лиги Европы, уже получил 10 миллионов 482 тысячи евро. Это 47-е место в сезоне.

Соперник нашего представителя по 1/8 финала «Байер» занимает 34-е место. Немецкий клуб выиграл 13 790 000 евро.

Отметим, что самым доходным клубом в этом сезоне является «Реал». Испанский клуб уже получил 79 миллионов 892 тысячи 421 евро.

İdman.biz

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