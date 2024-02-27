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"Карабаху" по силам пройти "Байер"

Азербайджанский футбол
Интервью
27 Февраля 2024 10:56
"Карабаху" по силам пройти "Байер"

"Карабах" встречался в группе с "Байером" и знает соперника".

Об этом İdman.biz заявил Видади Рзаев, бывший футболист сборной Азербайджана.

Он прокомментировал предстоящую игру «Карабаха» против «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По мнению Рзаева, чемпион Азербайджана может хорошо проанализировать немцев и получить хороший результат:

"Тренерский штаб "Карабаха" и команда в целом способны на это. Правильно, это футбол. Поэтому сделать точный прогноз невозможно. Никто не ожидал победы "Карабаха" в матче с "Брагой". Потому что сравнивать португальский футбол с нашим даже некорректно. Их футбольная философия совершенно другая. Учитывая это, "Карабаху" по силам пройти "Байер". Мы верим, что команда Гурбана Гурбанова напишет новую историю».

Отметим, что первую игру "Карабах" проведет против "Байера" 7 марта в Баку, а ответный матч состоится через неделю.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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